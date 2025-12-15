Operador de 40 años pierde la vida tras sufrir un accidente en la mina Can Can de Petorca

Un trabajador de 40 años perdió la vida tras sufrir un accidente en la mina Can Can, ubicada en el sector El Bronce de la comuna de Petorca, en la región de Valparaíso.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dio inicio a una serie de diligencias para investigar lo ocurrido con este trabajador durante el fin de semana.

"Se dio inicio al respectivo proceso de investigación de accidentes, realizando el levantamiento fotográfico y planimétrico, además de entrevistas y otras pericias propias del caso”, indicó el director Zona Centro de Sernageomin, Christian Orellana.

De igual forma, se desplegaron equipos técnicos para coordinar el rescate del cuerpo y llevar a cabo las primeras pericias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Tanto voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Petorca como personal del SAMU fueron los primeros en llegar al sitio del suceso, confirmando el deceso del minero, quien se desempeñaba como operador de planta y era padre de dos hijos.

