Alcaldesa de Valparaíso valora triunfo de Jeannette Jara en la comuna y destaca que se "reivindica una mirada progresista y social"

Pese al amplio respaldo que José Antonio Kast obtuvo en la región de Valparaíso, donde en la segunda vuelta presidencial se impuso en 33 de las 38 comunas, el mapa electoral mostró una excepción relevante en la capital regional.

En Valparaíso, la ciudadanía optó mayoritariamente por Jeannette Jara, quien alcanzó 108.828 votos, equivalentes al 53,16% del total comunal, superando al Presidente electo, que obtuvo 95.906 sufragios, correspondientes al 46,84%.

Estos resultados fueron abordados por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, militante del Frente Amplio (FA) que destacó el comportamiento electoral de la comuna y el sello que históricamente ha marcado las decisiones ciudadanas en la Ciudad Puerto, especialmente en contextos de definiciones políticas relevantes.

En ese sentido, la jefa comunal subrayó la “mirada progresista y social” que caracteriza a Valparaíso al momento de elegir a sus representantes en las urnas.

"La victoria de Jeannette Jara en la comuna nos recuerda que Valparaíso reivindica una mirada progresista y social para abordar los problemas que hoy vivimos en los cerros", comenzó indicando la jefa comunal porteña.

Asimismo, la abogada de profesión sostuvo que aquella situación planteada dice relación con que "se ha sabido demostrar que con trabajo y amor por la comuna es posible encontrar solución a los distintos problemas que arrastramos".

De la misma manera, la Alcaldesa de Valparaíso subrayó que "cuando habla el pueblo chileno, la responsabilidad que queda es la de escuchar".

Finalmente manifestó que "seguiremos concentradas, trabajando con firmeza y vocación constructiva, independiente del Gobierno de turno, y conversaremos con todos para hacer de Valparaíso una comuna más segura, limpia, ordenada y pujante".

De esta forma, desde la Municipalidad de Valparaíso enfatizaron que el resultado de la segunda vuelta presidencial en la capital regional reafirma una identidad política y social que se ha expresado de manera consistente en distintos procesos electorales, marcando una diferencia con el comportamiento observado en gran parte de la región y proyectando el desafío de resguardar la convivencia democrática y el trabajo territorial en el nuevo escenario político que se abre a nivel nacional.

PURANOTICIA