Alcaldesa de Viña promete trabajar con el Gobierno de Kast y llama a no minimizar temores ciudadanos: "Ese miedo existe"

Con los resultados ya definidos y un nuevo escenario político en el país, distintas autoridades comenzaron a pronunciarse tras la segunda vuelta presidencial que consagró a José Antonio Kast como Presidente electo de Chile, luego de imponerse con absoluta claridad a Jeannette Jara, con un 58% frente a un 41% a nivel nacional.

En ese contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entregó una reflexión centrada en el respeto al resultado electoral y en la necesidad de resguardar la convivencia democrática de cara al nuevo periodo gubernamental del próximo año.

"Hoy Chile ha tomado una decisión democrática. Una parte importante del país ha optado por darle una oportunidad a José Antonio Kast, motivada por preocupaciones reales como la seguridad, el orden y el futuro de sus familias. Esa decisión es legítima y merece respeto", comenzó diciendo la jefa comunal.

La autoridad y militante del Frente Amplio (FA) también dirigió un mensaje a quienes observan con inquietud el nuevo ciclo político que se inicia, relevando la importancia de considerar esas sensaciones dentro de un sistema democrático.

"También quiero hablarle a quienes hoy sienten temor. Ese miedo existe y no puede ser minimizado. Una democracia sana escucha y cuida tanto a quienes esperan como a quienes dudan e incluso temen de su visión de mundo”, subrayó.

Desde su rol institucional, Ripamonti reafirmó su compromiso con Viña del Mar y aseguró que trabajará con el Gobierno que iniciará funciones a partir de marzo de 2026, sin abandonar sus convicciones y con énfasis en la seguridad ciudadana.

"Como Alcaldesa de Viña del Mar, my deber es claro: cuidar la ciudad, a toda su gente y la convivencia democrática. Trabajaré con el Gobierno que el país ha elegido, con responsabilidad y sin renunciar a mis convicciones, para que Viña avance y se cumplan los compromisos en materia de seguridad", agregó la jefa comunal.

También expresó en su mensaje post-elecciones de este domingo 14 de diciembre que "el Presidente electo ha hecho promesas y ha fijado plazos. Desde el Municipio vamos a colaborar y exigir porque la seguridad no es un eslogan, es una urgencia real".

En la misma línea, la Alcaldesa sostuvo que en la Ciudad Jardín se mantendrá un espacio de trabajo enfocado en el respeto y en la protección de las personas.

“En Viña del Mar, existirá un espacio seguro y profesional de trabajo, donde cuidaremos a todas las personas. Mi compromiso es con la ciudad, con su gente y con seguir avanzando, incluso en tiempos complejos”, prosiguió indicando.

Finalmente, la cientista jurídica tuvo palabras para la candidata derrotada en la contienda, destacando su liderazgo y trayectoria. “Jeannette es una mujer y una líder extraordinaria, siento una genuina y profunda admiración por sus capacidades y virtudes. Sé que va a continuar trabajando por los asuntos públicos del país".

