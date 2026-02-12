Operación “Visviri”: PDI desarticula banda que cometía robos a viviendas en el Valle de Aconcagua

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Los Andes, en coordinación con la Fiscalía SACFI, desarticularon una asociación delictual compuesta por seis personas —cinco hombres y una mujer, todos chilenos, mayores de edad y con antecedentes policiales— dedicada a cometer robos en lugar habitado en el Valle de Aconcagua.

La investigación, desarrollada en el marco de la denominada “Operación Visviri”, permitió acreditar la participación de la banda en al menos cuatro delitos perpetrados durante 2025 en las comunas de San Felipe, Los Andes y San Esteban. Los imputados son oriundos de la comuna de Colina.

El jefe de la BIRO Los Andes, subprefecto Alex Silva Vega, explicó que “en el marco de la operación Visviri, desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos Los Andes, en coordinación con la Fiscalía SACFI, se logró desarticular una asociación delictual compuesta por seis personas”, agregando que se logró “acreditar la participación en cuatro delitos de robo en lugar habitado que afectaron inmuebles de las comunas de San Felipe, Los Andes y San Esteban durante el año 2025”.

A partir del análisis criminal y los antecedentes recabados, la PDI gestionó ante el Juzgado de Garantía de San Felipe órdenes de entrada, registro, incautación y detención, las que se materializaron en siete domicilios ubicados en las comunas de Colina y Renca, en la Región Metropolitana, además de diligencias en la Región de Coquimbo.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos integrantes de la banda. Asimismo, se incautó “una pistola a fogueo cuya marca se encuentra tipificada por ley como un arma susceptible de modificación para el disparo real”, detalló el subprefecto, advirtiendo que esta condición aumentaba el riesgo en la comisión de los delitos. También fue recuperado el vehículo que utilizaban para desplazarse y ejecutar los robos investigados.

En cuanto al resto de los involucrados, la policía estableció que dos de ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva por hechos de similar naturaleza. Respecto de los otros dos, Silva precisó que “uno se encuentra detenido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde enero del presente año por el delito de robo agravado, mientras que el último también permanecería en territorio argentino ocultándose mediante el uso de identidades falsas”.

Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del integrante prófugo.

