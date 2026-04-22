Operación "Patrimonio Oscuro": PDI desarticula brazo financiero del Tren de Aragua en Valparaíso

En un golpe estratégico al crimen organizado transnacional, detectives de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local de Valparaíso, lograron desmantelar una compleja red criminal vinculada a la megabanda Tren de Aragua. La organización, dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, operaba con una estructura jerarquizada que lograba mover millonarias sumas de dinero fuera del radar de las autoridades.

Tras más de un año de investigación e inteligencia policial, el equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de Viña del Mar y la Brigada de Lavado de Activos establecieron que el grupo utilizaba "correos humanos" para ingresar remesas de droga desde el norte del país, las cuales eran distribuidas principalmente en la Región de Valparaíso.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la sofisticación financiera de la banda. Para ocultar el origen ilícito de las ganancias, reclutaban a ciudadanos extranjeros con situación migratoria regular, quienes actuaban como "presta cuentas". Estos facilitaban sus productos bancarios para transar el dinero, dificultando su trazabilidad.

Según los peritajes, el flujo financiero detectado superó los $4.000 millones de pesos, montos que fueron transferidos al extranjero como parte final del proceso de blanqueo.

La operación culminó con la entrada y registro de 16 domicilios en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo. El operativo arrojó un saldo de 22 detenidos, entre ellos 18 venezolanos, dos cubanos, un colombiano y un chileno.

"La investigación se originó a partir de diligencias por tráfico ilícito de drogas, permitiendo posteriormente establecer la existencia de una estructura destinada al lavado de activos derivados de esta actividad criminal, con distintos niveles de participación entre sus integrantes", señaló el Prefecto Patricio Flores, Jefe de la Prefectura Viña del Mar.

En los inmuebles intervenidos se incautó droga, evidencia tecnológica y elementos clave para la investigación. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía para su formalización por los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y asociación criminal.

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