«Operación Mauser II»: En prisión preventiva quedaron cinco integrantes de banda dedicada al tráfico de armas y municiones

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para cinco imputados en el marco de la «Operación Mauser II».

El procedimiento permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico, reparación, modificación y distribución clandestina de armas y municiones de alto calibre.

La investigación, liderada por la Fiscalía Local de Valparaíso en conjunto con la Brigada de Robos (Biro) Sur, culminó la madrugada del miércoles con seis órdenes de entrada y registro ejecutadas de forma simultánea en inmuebles de Valparaíso y Coquimbo.

En los operativos se logró la detención de cinco imputados —todos chilenos, mayores de edad y sin antecedentes previos— y la incautación de 50 armas de fuego, miles de cartuchos, partes, accesorios y dinero en efectivo. Con esto, sumando la primera etapa iniciada en 2025, el proceso ya supera las 60 armas sacadas de circulación.

La resolución fue adoptada por el magistrado Lucas Ponce, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al estimar que se cumplían los presupuestos legales para imponer la medida cautelar más gravosa.

El Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, informó que "el día de hoy se formalizó a los 5 imputados por tráfico de municiones y armas. El artículo 10 de la Ley de Armas se formalizó también a alguno de ellos por tenencia ilegal de armas de fuego prohibida, por tenencia de municiones prohibidas y también por tenencia de municiones y armas de fuego".

Añadió que "en la audiencia del día de hoy se expusieron los antecedentes que daban cuenta de la vinculación que existía de estos 5 imputados con otros 2 que habían sido detenidos previamente en esta misma investigación por ilícitos de tráfico de armas y municiones".

"Se pudo establecer, entonces, que existía un vínculo entre todos estos imputados y de esa forma, entonces, junto con el hallazgo de armas de fuego y municiones de distintos calibres en su domicilio, se dio por acreditada la tesis del Ministerio Público y se solicitó y decretó por el Tribunal la medida cautelar de prisión preventiva", complementó.

El persecutor dio a conocer que el plazo de investigación decretado para esta investigación es de 30 días.

Finalmente, informó que "durante este periodo de investigación, lo que la Fiscalía tiene que hacer es mandar a periciar a los laboratorios de la PDI las armas y las municiones para ver su estado de operatividad".

PURANOTICIA