«Operación Avanzar»: 10 detenidos deja procedimiento policial-municipal en Limache

10 personas detenidas dejó una nueva ronda preventiva denominada «Operación Avanzar», realizada por Carabineros en la comuna de Limache.

El despliegue, efectuado en conjunto con personal de Seguridad Municipal, se enmarca en estrategias de reforzamiento del control policial en varios puntos de la comuna.

Según el balance del procedimiento, siete de los detenidos mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que los otros tres portaban armas blancas.

En materia de fiscalización, se cursaron 27 infracciones: 20 de ellas por incumplimientos a la Ley de Tránsito y siete por infracciones a la Ley de Alcoholes.

Además, durante el operativo se retiraron cinco vehículos de circulación por diversas irregularidades y se procedió a la clausura de tres locales de expendio de alcohol, en conjunto con personal municipal, por infracciones a la normativa de rentas.

Desde Carabineros indicaron que este tipo de servicios busca aumentar la presencia policial y prevenir la comisión de delitos en sectores priorizados de la comuna.

PURANOTICIA