Operación “Alto Octanaje”: PDI desarticula banda que asaltaba servicentros en Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Valparaíso de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) del Ministerio Público, lograron desarticular una banda dedicada a cometer robos en servicentros de la región, en el marco de la operación denominada “Alto Octanaje”.

Según los antecedentes, durante la semana se registraron tres delitos con características similares. El primero afectó a un servicentro Aramco, donde tres individuos, con el rostro cubierto y portando armas de fuego, ingresaron al recinto tras romper una puerta de vidrio con un elemento contundente. En el lugar intimidaron a los trabajadores y sustrajeron dinero en efectivo, además de cigarrillos y bebidas.

Posteriormente, se reportaron otros dos hechos en un servicentro Copec y en una estación Shell del sector de Curauma, donde los antisociales replicaron el mismo método. En uno de estos robos, un trabajador fue amenazado mientras los sujetos concretaban el delito, llevándose dinero y diversas especies.

El jefe de la BIRO Valparaíso, subprefecto Julio Maspero, explicó que “gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por los detectives, se pudo identificar a los presuntos autores de estos delitos, gestionando órdenes de entrada y registro para un domicilio ubicado en el sector de Placilla, quienes en los atracos robaron 1 millón 500 mil pesos”.

A partir de estas diligencias, se logró la detención de dos imputados y la incautación de vestimentas utilizadas en los asaltos. En paralelo, un tercer involucrado fue detenido por personal de Carabineros de Chile.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras que la investigación continúa en desarrollo con el objetivo de determinar la posible participación de otros implicados en estos hechos.

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