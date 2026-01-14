Olor a marihuana los delató: caen tres sujetos armados y con drogas en Valparaíso

A raíz del refuerzo de la fiscalización en el centro de Valparaíso, carabineros del Equipo de Contingencia Operativa (ECO) detuvieron a tres personas bajo la ley de control de armas y ley 20 mil de drogas.

Esto, en el marco de un patrullaje preventivo a un automóvil que transitaba por el centro de la Ciudad Puerto que, al ser controlado, se detectó un fuerte olor a marihuana.

Así es como se procedió a efectuar una fiscalización a los ocupantes y al automóvil, encontrando drogas como cannabis sativa, dosis de pasta base y tusi.

De igual forma, los funcionarios policiales incautaron un arma de fuego con munición.

Cabe hacer presente que los tres imputados –adultos y con antecedentes– serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención.

