Olmué renueva dos recintos deportivos con inversión superior a $256 millones

La comuna de Olmué cuenta con dos nuevos recintos deportivos más seguros, modernos y adecuados para la comunidad. Esto, gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, que contempló una inversión de $256.637.021 para renovar estos espacios deportivos.

Las obras incluyeron el mejoramiento de la base soportante, con la instalación de pasto sintético con trazado deportivo, arcos de fútbol reglamentarios y un nuevo marcador electrónico.

Del mismo modo, se realizó el mejoramiento del Club de Rayuela Granizo, que contó con un financiamiento de $60.704.382, a través del FNDR-FRIL del Gobierno Regional.

La obra permitió transformar las condiciones del recinto a través de la construcción de un piso de radier pulido, escaleras de acceso con barandas, escaños, sombreadores, muro de contención y un nuevo cierre perimetral.

Ante estas importantes iniciativas, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “fue hermoso haber inaugurado las obras en el Estadio Municipal de Olmué, donde cambiamos el pasto, tenemos pastos sintéticos 100%, arcos nuevos, un tablero marcador electrónico, y donde, finalmente, colocar recursos en materia deportiva es una muy buena iniciativa, porque el deporte es una de las piedras angulares del buen desarrollo".

Asimismo, la autoridad indicó que “estar acá, en el Club de Rayuela de Granizo, en una práctica que tiene que ver, básicamente, con las características de esta comuna, una comuna rural, campesina, huasa. Da cuenta, también, de nuestra preocupación por prácticas deportivas que están en el origen de nuestra nación. Una práctica deportiva que tiene muchos años, y que se practica, precisamente, en lugares como este, en la comuna de Olmué".

Por su parte, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, comentó que “el deporte hace una vida saludable y estoy muy contento porque es también deporte nacional y es la esencia de las comunas como Olmué, que son campesinas, huasas, rurales. Así que se hace un encuentro deportivo familiar. Y también contentísimo con lo que sucedió en el estadio municipal Abelardo Campos Cordero de la Comunidad de Olmué, con la renovación de la carpeta del pasto sintético, los dos arcos con las medidas que son estándar, también el tablero electrónico".

"Así que felices porque el deporte se practica en la Comunidad de Olmué en todas sus disciplinas y estamos preocupados también para que así sea, para que nuestros jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos quienes quieran practicar deporte tengan la infraestructura de calidad", agregó.

Ambas iniciativas buscan entregar espacios dignos, seguros y confortables para organizaciones deportivas, clubes y talleres que fortalezcan el deporte, la actividad física, la recreación y la vida saludable de la comuna.

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