Olmué extiende su declaratoria como Zona de Interés Turístico hasta el año 2030

Una importante noticia recibió la comuna de Olmué. Recientemente, en la primera sesión del año del Comité de Ministros para el Turismo, aprobó la solicitud de prórroga -renovación- de la declaratoria de la Zonas de Interés Turístico (ZOIT).

De esta forma, la ZOIT de Olmué, declarada en 2022, extenderá su vigencia hasta el año 2030, permitiendo dar continuidad al trabajo desarrollado hasta la fecha mediante una articulación entre el sector público, privado, la academia —con una mención especial a la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso— y la sociedad civil.

Este trabajo colaborativo busca seguir fortaleciendo condiciones especiales para el desarrollo y atracción turística del territorio, promoviendo además medidas de conservación y una planificación integrada que favorezca la inversión privada y el desarrollo sustentable del destino.

El funcionamiento de la ZOIT es a través de una mesa público-privada, encabezada por Sernatur, con una planificación acordada en un plan de acción, que permite desarrollar actos conjuntos y acordados en pro del fomento sustentable de la actividad turística.

Respecto a la aprobación, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, señaló que “valoramos la reciente aprobación de la prórroga de la Zona de Interés Turístico de Olmué, ya tiene avanzado un gran porcentaje de su Plan de Acción. Esto demuestra nuevamente el resultado del trabajo colaborativo de la academia, los públicos, el sector privado y la comunidad. Destacamos especialmente la participación ciudadana y el compromiso de la mesa público-privada, fundamentales para seguir fortaleciendo un destino con gran potencial, un turismo de naturaleza, wellness y aventura, siempre conservando la identidad rural que posee Olmué”.

Por su parte, el alcalde Jorge Jil agregó que “agradecemos la prórroga a la zona Soy Olmué porque esto nos va a permitir de abordar de manera más integral los compromisos y las acciones que nos faltan, pero también sabemos que es un desafío bastante ambicioso, pero nos pone muy contentos que ya tengamos implementada gran parte de las acciones comprometidas”.

PARTICIPACIÓN

Uno de los principales objetivos trazados para este nuevo período de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) es robustecer la participación y vinculación entre actores públicos, privados, la academia y la comunidad, fortaleciendo una oferta turística articulada y diversificada, orientada a experiencias de bienestar y naturaleza, la cultura local y la gastronomía, junto con impulsar acciones de promoción, infraestructura y servicios turísticos de calidad.

En este contexto, Cristian Verdejo, presidente de la Cámara de Turismo de Olmué, sostuvo que "estamos muy contentos con esta aprobación. y hemos sido testigos y además partícipes del trabajo colaborativo que se ha generado entre el ámbito público y privado. Si vemos que el principal ingreso o la principal fuente económica de Olmué es el turismo, y esta decisión va en directa relación con los objetivos que podamos definir como comuna, y nos permitirá un trabajo colaborativo entre lo público y lo privado, con un fin muy específico”.

Por su parte, y en representación de la comunidad, la Junta de Vecinos de La Dormida, entregó su satisfacción por la aprobación de la prorroga de la ZOIT. Elizabeth Ponce, presidenta de la JJVV, señaló que “es una gran oportunidad, tanto para nosotros como para todo Olmué, es una tremenda oportunidad para los emprendedores, para darnos a conocer, y estamos felices de esta prórroga que es sumamente beneficiosa para todos”.

Finalmente, Claudia Delgadillo, secretaria de la Junta de Vecinos de La Dormida, agregó que “esta declaratoria nos va a permitir un mayor desarrollo como comunidad, y como JJ.VV ser parte de esta mesa de trabajo”.

Cabe destacar que el Comité de Ministro del Turismo está compuestos por las Secretarías de Estado de Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Medio Ambiente; Obras Públicas; Vivienda; Bienes Nacionales; Cultura, Artes y Patrimonio.

En la región de Valparaíso existen cinco Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Valparaíso, Robinson Crusoe, Casablanca, Putaendo y Olmué. Actualmente se está trabajando en la futura postulación del destino Viña del Mar – Concón, que en las próximas semanas iniciará su proceso de participación ciudadana para el proceso.

PURANOTICIA