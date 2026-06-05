"¿Por qué los súper ricos dejarán de pagar?": Alcalde de Limache propone focalizar exenciones para proteger el Fondo Común Municipal

En el marco del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas realizado en La Serena, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, abordó en Puranoticia.cl con preocupación el impacto financiero que la megarreforma de reconstrucción y su propuesta de exención de contribuciones provocarán en los municipios del país.

La autoridad comunal advirtió sobre la incertidumbre que rodea al Fondo Común Municipal (FCM), la principal herramienta de subsistencia para la gran mayoría de las administraciones locales en Chile.

De acuerdo con las estimaciones discutidas por los jefes comunales, la medida —que busca eximir del pago de impuesto territorial a los adultos mayores de 65 años— significaría una reducción global de entre 130 y 150 millones de dólares para el FCM.

En el caso específico de Limache, Valenzuela detalló el impacto directo en sus arcas, precisando que "nosotros recibimos alrededor de 8 mil millones de pesos del Fondo Común Municipal, debiésemos tener una afectación que bordea los 80 millones, insisto, sin tener la capacidad de dar una cifra exacta". A nivel nacional, esto se traduciría en una afectación promedio del 0,5% por comuna, llegando al 1% en las doce ciudades que más recaudan en el país.

PROPUESTA TRANSVERSAL

Frente a este escenario, el municipalismo ha reaccionado de manera transversal, buscando deponer colores políticos para asegurar un piso mínimo de financiamiento. Valenzuela destacó que el ministro García Ruminot ya planteó una alternativa para fijar el FCM y reajustarlo automáticamente con el IPC. Sin embargo, la principal propuesta de los alcaldes apunta a corregir la universalidad de la exención para evitar que sectores de altos ingresos dejen de tributar.

Al respecto, el edil limachino manifestó: "¿Por qué los súper ricos van a dejar de pagar contribuciones? Bueno, entonces, ¿por qué no avanzamos en algo progresivo? (...) Si lo focalizamos y comenzamos con el 40, 60, 70% más vulnerable de la población y comenzamos a trabajarlo desde ahí".

La discusión también reabrió el debate sobre las funciones estatales que hoy absorben y financian los propios municipios con recursos propios, especialmente en materia de seguridad pública. Valenzuela ejemplificó esta realidad señalando que "un gasto en Limache bordea los 600 millones de pesos, lo que tiene que ver con los elementos de seguridad pública, que claro, uno perfectamente podría endosarlo al Ministerio del Interior".

A esto se suma la problemática de los programas de Gobierno que se traspasan a los municipios sin financiamiento asociado, lo que termina por precarizar las plantas municipales bajo contratos a honorarios. "Te aumentan trabajo, pero no necesariamente te aumentan los recursos para poder llegar a ese puesto de trabajo", enfatizó.

DIÁLOGO EN LA MONEDA

Pese a las legítimas dudas que genera el avance legislativo del proyecto en el Senado, el alcalde de Limache valoró la disposición del Ejecutivo para escuchar las contrapropuestas locales, desmintiendo de paso un quiebre o ambiente de hostilidad generalizada hacia el presidente de la República durante la cita.

"Valoro que, positivamente, el presidente, pudiendo sacar toda responsabilidad y decir, pucha, ya está en el Senado (...) se abra a que nosotros podamos generar la propuesta, reestudiar cómo podría implementarse y ver una gradualidad en la aplicación de esto, y eso es muy, pero muy valioso", concluyó Valenzuela, confirmando que este próximo martes sostendrán una reunión técnica clave en La Moneda junto al Ministerio de Hacienda para revisar el proyecto.

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