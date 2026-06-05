Preocupación por entrega de cuerpos y coordinación hospitalaria tras balacera en Rodelillo: Delegado Millones anuncia gestiones

Tras el brutal ataque armado registrado en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, que dejó dos jóvenes fallecidas y otras siete personas heridas a bala, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, se refirió tanto al proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas fatales como a las denuncias formuladas por familiares de los lesionados respecto a una falta de coordinación entre los hospitales Carlos van Buren y Dr. Gustavo Fricke durante la emergencia de este miércoles.

Cabe recordar que el violento hecho ocurrió cuando desconocidos a bordo de un vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas, provocando la muerte de una joven de 19 años y dejando a otras ocho personas heridas. Posteriormente, durante la madrugada de este viernes 5 de junio, se comunicó que falleció una mujer de 20 años que permanecía internada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos van Buren producto de la gravedad de sus lesiones.

Respecto de la situación de ambas víctimas fatales y los procedimientos posteriores a sus fallecimientos, el delegado presidencial regional de Valparaíso explicó que "a partir de hoy día se encuentran en el Servicio Médico Legal para los peritajes respectivos. Ayer el cuerpo de la primera joven fallecida no se pudo trasladar, hay que tener presente que el SML está en una huelga". No obstante, indicó que "mantienen turnos éticos y, de acuerdo a lo que conversamos anoche con el director, este sábado (6 de junio) se hace el retiro para posteriormente entregárselo a los familiares".

La autoridad también abordó los cuestionamientos surgidos por parte de familiares de las personas heridas, quienes denunciaron problemas de coordinación entre los servicios de urgencia de los hospitales Carlos van Buren de Valparaíso y Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para recibir a algunos de los pacientes heridos.

Sobre este punto, Millones señaló que "frente a la denuncia de las familias de las personas heridas (...) tuve una conversación con el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, que es el organismo jerárquico sobre la urgencia; y también con la Seremi de Salud, para todos los efectos de evitar que se repitan este tipo de situaciones".

Asimismo, resaltó que "menos mal que el Van Buren logró asistir bien, con la capacidad humana y su profesionalismo para poder abordar esa urgencia, más la urgencia propia o atención de pacientes que llegan habitualmente a la urgencia".

En esa misma línea, adelantó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir ante emergencias de gran magnitud. En ese sentido, explicó que "vamos a tener una reunión de coordinación, de modo tal que no se vuelva a repetir un hecho de estas características, ya sea que del Fricke no acepten pacientes del Van Buren o viceversa". Además, subrayó que "aquí lo que importa es pensar en la salud de la gente y obviamente que todo esto va a ser a través de esta coordinación".

Finalmente, el representante del Presidente José Antonio Kast en la región planteó que la respuesta del sistema de salud frente a este tipo de contingencias debe operar bajo una lógica de colaboración permanente entre los distintos establecimientos asistenciales, indicando que "aquí debemos actuar igual como ocurrió durante la pandemia: todos los dispositivos disponibles para la salud de las personas".

Mientras continúan las diligencias para esclarecer el ataque armado que conmocionó a la comunidad de Rodelillo, las autoridades buscan asegurar tanto el adecuado desarrollo de los procedimientos vinculados a las víctimas fatales como la revisión de los protocolos de coordinación entre hospitales de la zona; esto, con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria frente a emergencias de alta complejidad.

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