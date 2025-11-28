«Olas de Libertad»: Gendarmería y el Gore de Valparaíso impulsan innovador plan de reinserción social a través del surf

Gracias al aporte del Fondo de Vinculación con la Comunidad (Línea 1) del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, la Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso está llevando a cabo el programa «Olas de Libertad: Deporte, Educación, Reinserción Social y Fortalecimiento de la Seguridad Pública», que beneficia a 110 personas vinculadas al sistema penitenciario. El proyecto, cuyo objetivo principal es la promoción de la integración social de personas que están o han sido privadas de libertad, cuenta con un financiamiento por parte del Gore que asciende a los $80 millones.

Edith Galloso, encargada de Deportes del Gabinete del Gore de Valparaíso, señaló que "es una iniciativa pionera que conjuga elementos claves, como lo público y lo privado. Para nosotros es fundamental este ejercicio desde la reinserción del ser humano a través de la naturaleza; el agua es un elemento natural que nos genera mucha tranquilidad y nos sana; por lo tanto, es una iniciativa que nos llena de orgullo, que conjuga elementos deportivos y de salud mental y física e incorpora a las familias. Este proyecto es muy interesante también porque genera, no solamente cuerpo y vida sana, también personas que se van a reinsertar en algunos elementos laborales y se transforman en monitores para desarrollar este ejercicio. Esperamos que este tipo de iniciativas continúen”.

De esta manera, el programa contempla la participación de 60 personas en la categoría surf therapy, las cuales se dividen en 10 sesiones para quienes residen en la provincia de Valparaíso; así, se suman 20 personas de la provincia de San Antonio y otras 20 personas de Marga Marga, quienes se encuentran participando en un piloto de dos sesiones prácticas de taller de Surf que se realizan en la comuna de Concón. A esto, se suman 10 personas que serán capacitadas por la «Academia de Reinserción» para ser formados como Monitores de Acompañamiento para la Reinserción (MAR). Es importante señalar que todas las personas han sido seleccionadas y derivadas desde los establecimientos penitenciarios que Gendarmería mantiene en cada provincia.

El coronel Pablo Torres, director regional de Gendarmería, indicó que “esta iniciativa nos permite acercar un poco la reinserción a quienes que en algún momento estuvieron privadas de libertad y continúan cumpliendo sus penas impuestas por la sanción en el medio libre, son todos usuarios de medio libre, que están desarrollando esta actividad de surf, en la cual se conjuga una muy bonita alianza público-privada para beneficio de la reinserción social. Para Gendarmería es un hito relevante, pionera también, y tenemos muy bonitas expectativas, sobre todo cuando interactúan familias, los exprivados de libertad y nuestros funcionarios, lo que también nos permite acercar un poco la política pública de reinserción a todos los sectores mencionados”.

Cabe recalcar que el año 2024, el Gobierno Regional ya había financiado el programa «Olas de Libertad», ejecutado de manera piloto a través de la fundación Te Mahatu Surf Social, orientado a personas en libertad condicional, logrando así resultados positivos en cuanto al proceso de reinserción, en el desarrollo de habilidades socioemocionales y el fortalecimiento de valores a través de talleres del surf.

Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, indicó que "es fundamental el trabajo en reinserción social, y esta labor la realizamos en conjunto con Gendarmería y la sociedad civil, especialmente con el Gore, que ha apoyado un proyecto llamado «Olas de libertad», que nos ha permitido traer a internos, internas, personas que están en proceso de reinserción social, con intervención de Gendarmería, generando una alianza estratégica con la sociedad civil para que puedan no solo ocupar el tiempo libre, sino que también aprender y fomentar valores que les permitan reinsertarse en la sociedad”.

Esta nueva versión de la iniciativa, que lleva adelante Gendarmería, no sólo consolida y da continuidad a este proyecto, sino que también incorpora nuevos objetivos, tales como la formación de monitores, la creación de un ‘Mapa de la Reinserción’, que funciona como una guía para las personas que egresan del sistema penitenciario en la región, facilitando su reinserción social y promoviendo su acceso a diversas alternativas de desarrollo personal y profesional.

Junto a esto, es relevante el desarrollo de una investigación que medirá los resultados cuantitativos y cualitativos en el bienestar de los participantes y su estado emocional, para determinar el efecto del programa en los beneficiarios, y, en el largo plazo, el impacto en la reducción de la reincidencia delictiva, además de fomentar la colaboración interinstitucional público-privada, involucrando a diferentes actores clave en la implementación y expansión del programa.

