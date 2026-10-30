Ola de robos sigue azotando al Barrio Poniente de Viña del Mar: feroz ataque a restaurantes reactivan alertas de locatarios

Una crítica situación en materia de seguridad y sostenibilidad económica enfrenta el polo gastronómico y turístico del Barrio Poniente de Viña del Mar. Un nuevo ilícito afectó durante las últimas horas al restaurante Idílico, ubicado en la intersección de calle 2 Norte con 6 Poniente, donde desconocidos ingresaron al establecimiento y provocaron severos daños en su infraestructura. El hecho se suma a una seguidilla de robos perpetrados bajo una misma modalidad nocturna en el sector, entre los que destaca el caso del restaurante Milamores, que ha registrado siete atracos en el transcurso de un solo mes.

En esta oportunidad, los delincuentes forzaron los accesos y destrozaron techos, barras, ventanas, cables y conexiones eléctricas para sustraer dinero en efectivo y artículos electrónicos. A través de un comunicado por medio de redes sociales, la administración de Idílico manifestó su preocupación por el nivel de vulnerabilidad al que se enfrentan diariamente, pese a las distintas medidas de seguridad implementadas en el recinto. Al respecto, señalaron: "Los robos nunca han parado. Anoche volvieron a entrar a robar a nuestro restaurante Idílico (...). Destrozaron techos, barras, ventanas, cables y conexiones. Robaron efectivo y artículos electrónicos, pero lo peor fueron los enormes daños que dejaron". Asimismo, detallaron las medidas de protección instaladas y cuestionaron la reiteración de estos hechos: "Tenemos cortinas metálicas, cerco eléctrico, alambres de púas, puntas de seguridad, múltiples candados y cerraduras. ¿QUÉ MÁS TENEMOS QUE HACER PARA PODER TRABAJAR TRANQUILOS?", manifestaron desde el establecimiento.

Desde la administración del restaurante también apuntaron a la falta de patrullajes preventivos durante la madrugada y advirtieron que los delitos se han vuelto recurrentes en el sector. "No es primera vez que nos roban. En el Barrio Poniente estos hechos se repiten constantemente, mientras la vigilancia nocturna parece inexistente (...). Con lo difícil que está mantener un negocio funcionando hoy, no podemos seguir pagando las consecuencias de la delincuencia", concluyeron. A esto se suma el hallazgo de una billetera con un carnet de identidad, que habría sido abandonada por los presuntos involucrados y cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades.

El nuevo episodio volvió a encender las alertas entre los comerciantes del sector, quienes advierten sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y la pérdida de dinamismo económico en un polígono tradicionalmente turístico. Este escenario se refleja, entre otros aspectos, en la creciente presencia de carteles de arriendo y venta de propiedades comerciales.

Al respecto, el presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar, Javier Álvarez, manifestó su preocupación por los elevados costos que deben asumir los locatarios tras cada robo y el complejo escenario que atraviesa el rubro. "Continúa esta historia de una seguidilla de robos durante la noche, en la madrugada, en los locales del Barrio Poniente mientras están cerrados. Además del robo de las cosas que sacan, hay que tomar en cuenta que rompen el techo, una pared. Estos daños que sufre el local son súper caros".

El dirigente agregó que estos hechos profundizan las dificultades económicas del sector: "Esto sumado a la difícil situación que estamos pasando acá en Viña como turismo, (…) es un balde de agua fría para nuestro rubro. Cada vez se ven más locales cerrados con el cartel de 'se arrienda' o 'se vende el derecho a llave'", señaló Álvarez.

En esa misma línea, el representante gremial sostuvo que, si bien mantienen coordinación con las autoridades comunales y policiales, la dotación de Carabineros en el sector habría experimentado una importante disminución durante los últimos años. Sobre este punto, indicó: "Sentimos el apoyo de la municipalidad, de Carabineros, pero sentimos que obviamente queremos más".

Asimismo, planteó las limitaciones que enfrentan ambas instituciones para responder a las necesidades de los comerciantes: "La municipalidad no tiene todas las herramientas con las que podría contar para ayudarnos y Carabineros está súper escaso". Finalmente, advirtió que, según los antecedentes que manejan, el personal policial de la comisaría del Barrio Poniente habría disminuido en un 80% durante los últimos años, aseveró.

Finalmente, Álvarez abordó las problemáticas sociales que, a su juicio, también inciden en el escenario de inseguridad que afecta a las principales arterias del sector. En particular, apuntó a la falta de alternativas de rehabilitación y apoyo estatal para personas en situación de calle e itinerancia, además de cuestionar las sanciones aplicadas a quienes cometen estos delitos. Al respecto, sostuvo: "Cuando logremos que se atrape a alguno de estos delincuentes, se juzga con las penas más bajas. Entonces los delincuentes sienten la impunidad". En ese contexto, agregó que la falta de intervención estatal contribuye a perpetuar esta problemática: "Y como están abandonados por el Estado (…) la verdad es el cultivo perfecto para que sigamos siendo víctimas de los robos, perjudicando al emprendimiento, al empleo y acrecentando el problema día a día", concluyó el representante gremial.

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