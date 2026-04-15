Ola de robos siembra el pánico en Barrio Poniente de Viña: otros dos locales fueron desvalijados y ya suman 10 el último mes

Temor, rabia, impotencia y desesperación es lo que hoy transmiten los locatarios del Barrio Poniente de Viña del Mar, quienes denuncian una seguidilla de robos que afecta a bares, restaurantes y pubs del sector, y que durante la madrugada de este miércoles 15 de abril sumó dos nuevos locales afectados en calle 5 Norte: VAR y Manda.

Según relataron comerciantes a Puranoticia.cl, los delitos responderían a una misma banda delictual, considerando que el modus operandi se repite en cada caso: rompen ventanales para ingresar a los recintos, sustraen especies de valor y luego huyen en dirección desconocida. Sólo durante este mes, los ilícitos ya bordearían la decena.

Uno de los hechos más recientes ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada de este miércoles 15 de abril, cuando cinco delincuentes irrumpieron en el bar deportivo El VAR tras destruir con una pesada piedra dos de sus ventanales de seguridad.

Eduardo Morales, dueño del recinto ubicado en la calle 5 Norte, relató a Puranoticia.cl que "rompieron dos ventanales de seguridad, entraron y se llevaron todo. Me entraron a robar cinco tipos, entraron como un tren, tiraron una piedra y pasaron los cinco, con bolsas y cuestiones, y se llevaron mercadería, un televisor, un computador y me dejaron el local vacío, ya que se llevaron todo lo que estaba en los cooler".

De manera preliminar, el avalúo entre especies sustraídas y daños supera los $6 millones. El hecho fue denunciado a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron durante la mañana de este miércoles para recabar antecedentes, incluyendo el testimonio de la víctima y registros de cámaras de seguridad que evidenciarían el actuar del grupo.

Minutos más tarde, un delito de similares características afectó al restobar Manda, ubicado a un costado de El VAR, cuya alarma se mantuvo sonando tras el ingreso de los delincuentes. Rolando Espinoza, administrador del recinto, explicó que "fue durante la madrugada cuando estas personas entraron rompiendo los ventanales y nos sustrajeron dinero en efectivo, además de bebestibles, licores y un computador".

Esta situación se enmarca en una serie de robos que han afectado a cerca de una decena de establecimientos del Barrio Poniente. Solo la semana pasada, la pizzería San Romano fue víctima de la delincuencia, mientras que el bar Cónclave sufrió un intento de robo. "Hay una ola de robos en el Barrio Poniente y ya han entrado a robar a varios locales del sector, pero ayer nos tocó a nosotros (...) Son fácilmente 10 robos durante este mes", expresó a Puranoticia.cl el dueño de El VAR.

Desde Manda, en tanto, advierten que la banda de ladrones ya habría sido vista previamente en el sector. "Nos estaban diciendo que habían visto (a los delincuentes) en otros días en locales vecinos. Nosotros llevamos poco tiempo en el barrio, somos nuevos acá y nos pasó esto. (...) Si nos pasó esto que llevamos poco tiempo en el barrio, imagínate el resto de los locales que llevan años", comentó Espinoza.

Frente a este escenario, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector. "Si queremos construir una ciudad turística, tenemos que estar todos en la misma sintonía y remar para el mismo lado. Los locales tenemos que ser capaces de tener una oferta turística y gastronómica atractiva, y eso tiene que ir acompañado de seguridad pública y de entender las prioridades que está viviendo la comuna. Así que creo que es algo bien de grupo, que entre todos debemos hacer", manifestó Morales tras denunciar lo ocurrido a Carabineros.

En la misma línea, Espinoza manifestó su preocupación por la escasa presencia policial en horas de la noche y la madrugada, señalando que "necesitamos mayor seguridad. Sabemos que en el Barrio Poniente se roba harto, y eso que estamos súper cerca de Carabineros, lo que me llama mucho la atención que estemos tan cerca, pero en la noche no sé qué pasa que esto queda completamente abandonado".

La reiteración de estos hechos delictuales ha instalado un clima de inseguridad entre los comerciantes del sector, quienes advierten que la continuidad de sus negocios se podría ver amenazada si no se adoptan medidas concretas para frenar esta ola de robos que golpea con fuerza a uno de los principales polos gastronómicos y turísticos de la ciudad.

PURANOTICIA