Ola de robos de medidores en Viña del Mar: vecinos de Miraflores Bajo tienen identificado a delincuente que actúa en bicicleta

Una compleja y desgastante situación de inseguridad atraviesan los habitantes de Miraflores Bajo. La constante sustracción de infraestructura metálica ha puesto en jaque la tranquilidad del barrio, teniendo como principal sospechoso a un solitario sujeto que se desplaza en dos ruedas, panorama que la dirigenta vecinal abordó en entrevista con Puranoticia.cl para explicar los alcances de esta problemática y cómo se han organizado los residentes frente a los continuos atracos.

La alerta fue ratificada por la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Carolina Zaballaga, quien remarcó el aumento de estos episodios al señalar que "nosotros hemos tenido ya varias situaciones delictuales acá en el barrio de lo que va del año".

El modus operandi del individuo llama la atención por la impunidad con la que actúa a bordo de una bicicleta tipo bicicross, recorriendo los pasajes tanto de día como de noche para sustraer artefactos e iluminación solar. Sobre esta audacia, la dirigenta explicó que "apareció este video, que llama mucho la atención porque es a plena luz del día, si no me equivoco, a las cuatro de la tarde, cinco de la tarde".

Los elementos metálicos, en especial los medidores de agua potable, se han transformado en el objetivo principal para su posterior venta en el mercado informal. Para extraerlos, el delincuente ejerce fuerza sobre las entradas de las casas, generando graves fugas en la vía pública. Al detallar la maniobra, Zaballaga indicó que los sujetos "se meten o hacen palanca desde la puerta porque los medidores más antiguos están como muy asomados en la entrada, hacen palanca y rompen las cañerías".

Esta situación no se trata de un hecho aislado, sino de una dinámica semanal que afecta directamente la calidad de vida del vecindario. Al evaluar la frecuencia de los ataques, la representante vecinal afirmó que "yo sé que todas las semanas tenemos algún robo de medidor. No te podría decir una cantidad, pero por lo menos, sí, una o dos veces a la semana siempre hay un robo de medidor acá en el barrio", una problemática que se arrastra desde hace meses, según precisó al ser consultada sobre el origen de esta constante amenaza ella menciona que es "desde principio de año’’.

Frente a la constante amenaza, la comunidad se ha organizado mediante Comités de Seguridad (CODES) y cámaras de vigilancia, logrando captar el rostro del imputado y los patrullajes preventivos que realiza por el sector. Destacando la cohesión comunitaria, Zaballaga subrayó que "los vecinos están bastante organizados, tenemos hartos CODES funcionando acá en el barrio, si no me equivoco, son cinco o seis que funcionan, y todos tienen cámaras".

Aunque los registros audiovisuales y los datos del sospechoso ya fueron entregados a las autoridades correspondientes, los vecinos acusan una lenta respuesta y la falta de presencia preventiva en las calles. Al refiriéndose al material recopilado, la dirigenta sostuvo que "Seguridad Ciudadana tiene los videos, tiene la prácticamente la cara de la persona (...) se puede hacer un zoom y se le puede ver perfectamente el rostro".

Sin embargo, ante la demora en la llegada de las patrullas policiales y municipales cuando ocurren los delitos, la representante remarcó la principal falencia del sector advirtiendo que "uno de los problemas que tenemos acá es un poco falta de rondas".

Finalmente, ante el escenario de inseguridad que afecta a la zona, los pobladores han optado por reforzar el autocuidado y los lazos entre pasajes. Zaballaga concluyó que "entendemos de que es una situación país también, entonces no nos queda otra y por eso es que hemos hecho varias reuniones (...) entre nosotros los vecinos tenemos que estar unidos".

PURANOTICIA