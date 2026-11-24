Hasta este viernes 27 de noviembre deberán permanecer detenidos los dos imputados por el homicidio de Julia Cuevas Casanova, mujer de 59 años cuyo rastro se perdió en julio pasado y cuyos restos óseos fueron encontrados en la comuna de Llay Llay.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de San Felipe, que resolvió ampliar por tres días la detención de A.N.C., hija de la víctima, y de su pareja, R.G.O., mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

De esta manera, la formalización de ambos imputados se desarrollará este viernes 27 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes que sustentan la investigación por homicidio.

Uno de los elementos que forma parte de la indagatoria apunta a que el crimen habría ocurrido en marzo de este año, presuntamente después de una discusión familiar. Tras ello, el cuerpo habría sido quemado y posteriormente enterrado en un terreno.

La investigación también considera un antecedente que llamó la atención de los detectives: fue la propia hija de la mujer quien presentó una denuncia por presunta desgracia el 6 de julio, meses después de la fecha del homicidio.

Cabe hacer presente que ambos detenidos fueron capturados luego de una serie de diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, en el marco de las indagatorias para establecer qué ocurrió con Julia Cuevas.

En paralelo, aún están pendientes los resultados de los análisis científicos destinados a confirmar oficialmente la identidad de los restos humanos encontrados en Llay Llay.

Importante es señalar que el tribunal no autorizó el ingreso de medios de comunicación a la audiencia, argumentando las características de la causa y la eventual presencia de menores de edad durante los hechos investigados.

Los antecedentes que se expongan durante la formalización permitirán conocer mayores detalles sobre la participación que se atribuye a ambos imputados y las circunstancias en que habría ocurrido la muerte de la mujer de 59 años.

PURANOTICIA