Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) confirmó la muerte de un trabajador de su planta de Valparaíso, quien permanecía internado en el Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad Puerto.

El deceso del empleado se produjo el viernes 13 de noviembre luego de sufrir un accidente laboral.

La empresa informó que se mantienen investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente que se produjo en el laboratorio de calibración de la planta.

"Actualmente desarrolla las investigaciones internas correspondientes y colabora con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del accidente“, aseguraron en un comunicado.

Además, indicaron que “este lamentable hecho ha enlutado a nuestra comunidad laboral. Desde entonces, la empresa ha centrado sus esfuerzos en acompañar a la familia del trabajador y brindar apoyo a sus compañeros de trabajo”.

Añadieron que han “dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa vigente”, y finalmente, reiteraron las condolencias “a la familia y seres queridos de nuestro trabajador, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad”.

(Imagen: Carlos_yo / Wikipedia)

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