"Ojalá se fuera": Diputado Nelson Venegas destroza gestión del alcalde Marcos Morales por crisis sanitaria en Puchuncaví

En una dura ofensiva, el diputado del Partido Socialista (PS) por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Nelson Venegas, arremetió con todo en contra del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales. En Puranoticia.cl, el legislador acusó una profunda falta de gestión y desinterés por parte de la administración municipal frente a los graves problemas de salubridad y contaminación que golpean de forma histórica a las localidades rezagadas de la comuna.

A pesar de que el debate legislativo nacional se ha concentrado en materias económicas, el parlamentario volcó sus prioridades hacia la realidad de su distrito, denunciando las "miserables" condiciones en las que conviven decenas de familias a solo pasos de la bullada zona industrial y de los balnearios ABC1 de la comuna.

El foco de los cuestionamientos de Venegas apunta a la nula infraestructura básica en sectores como Chocota y Ventanas, donde acusa que la inexistencia de alcantarillados y el colapso de plantas de tratamiento mantienen en vilo la dignidad humana de los habitantes.

"Yo creo que el alcalde que tienen allá, y lo digo con toda propiedad, ojalá se fuera, es un pésimo alcalde", fustigó el parlamentario de manera tajante.

Según el relato de Venegas, la inacción municipal ha escalado a niveles críticos, ignorando incluso dictámenes de la justicia. "Tiene fallos de la Corte Suprema donde ordena mejorar el tema de la planta de tratamiento de aguas servidas, donde tiene que realizar conversaciones, donde podría negociar con estas mismas empresas que contaminan para mejorar las condiciones sanitarias de la gente que vive en su comuna, pero nada hace al respecto", fustigó.

El diputado graficó la crisis con crudos detalles sobre la cotidianidad en la zona de La Chocota, donde unas 100 familias se ven directamente afectadas por los malos olores y el riesgo inminente de emergencias sanitarias. "La gente convive, disculpa la expresión, con la mierda, con las fecas, donde la gente pasa en canales, donde está a punto de caerse un alud de excremento sobre sus casas, porque ya no da para más, y en una planta de tratamiento de agua que existe", denunció con indignación.

FALTA DE GESTIÓN

Para el legislador socialista, la persistencia de esta problemática responde únicamente a una deficiente administración política que ha acentuado la brecha socioeconómica dentro de la misma comuna de Puchuncaví, contrastando la realidad de Maitencillo con el abandono de los sectores populares.

"Más allá de que Morales, que es el alcalde de allá, sea de otro partido político, yo como una persona vinculada a Ventanas creo que de verdad hay una falta de cariño tremenda por esa zona, y eso es lo que a mí me da rabia", sinceró Venegas.

El parlamentario enfatizó que la solución técnica y financiera es viable, argumentando que el Gobierno Regional ha aprobado recursos —como la adquisición de terrenos para drenajes— y que existe la opción de articular apoyos con el sector privado. Sin embargo, ante el alcance sobre si la viabilidad está frenada por una total falta de gestión local, el diputado coincidió plenamente y apuntó al comportamiento del jefe comunal: "Es pésimo. Yo siento que, de verdad, ha actuado con una falta de condescendencia".

Finalmente, el diputado recordó que existen medidas de desacato en curso debido al incumplimiento de los fallos judiciales que exigen el retiro de la deficiente planta de tratamiento de aguas servidas, asegurando que continuará fiscalizando de cerca la "desidia" que impera en la zona.

PURANOTICIA