Lo que hay que saber de la Cuenta Pública en Valparaíso: cortes de tránsito, suspensión de clases y marchas marcarán la jornada

Este lunes 1 de junio, el Congreso Nacional será el escenario de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, un hito cívico y político que modificará por completo la rutina habitual de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Debido al robusto perímetro de seguridad implementado por las autoridades, el plan de la Ciudad Puerto enfrentará una serie de cortes de tránsito absolutos, la paralización de actividades escolares y un detallado plan de contingencia ante las manifestaciones convocadas en las inmediaciones.

PLAN VIAL RESTRICTIVO

A partir de las 07:00 de la mañana, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso autorizó la suspensión del tránsito vehicular en puntos neurálgicos circundantes al Parlamento. El cuadrante de exclusión total —que se mantendrá inicialmente hasta las 14:00 horas— afectará a la avenida Pedro Montt (ambos sentidos, entre Av. Argentina y Av. Francia) y a la avenida Argentina (ambos sentidos, entre Chacabuco e Independencia).

Adicionalmente, se prohibirá la circulación en el perímetro de calles compuesto por Chacabuco, Eusebio Lillo, Independencia y Avenida Francia, restringiendo el paso en vías como Victoria, Juana Ross y los accesos desde el cerro Barón por Diego Portales y Hermanos Clark.

Para quienes se trasladen entre la Ciudad Jardín y Valparaíso, se establecieron las siguientes rutas alternativas obligatorias:

Desde Viña del Mar hacia Valparaíso: Flujo desviado obligatoriamente por Avenida España para continuar por Avenida Errázuriz en dirección al sector Puerto.

Flujo desviado obligatoriamente por Avenida España para continuar por Avenida Errázuriz en dirección al sector Puerto. Desde Valparaíso hacia Viña del Mar: Tránsito por Avenida Francia hasta conectar con Avenida Errázuriz y enlazar con Avenida España.

Tránsito por Avenida Francia hasta conectar con Avenida Errázuriz y enlazar con Avenida España. Desde Santos Ossa y Av. Washington: Desvíos directos por Avenida Argentina hacia Independencia o avenida Francia con destino al plan.

La Municipalidad de Valparaíso sumó medidas complementarias para la comunidad: la tradicional Feria de Av. Argentina se suspendió durante el fin de semana (que se adelantó para este viernes 29 de mayo), el servicio de trolebuses no operará durante la mañana del lunes y el terminal de buses de Valparaíso permanecerá cerrado entre las 05:15 y las 15:30 horas, trasladando la llegada y salida de pasajeros a la intersección de Av. Brasil con Av. Francia.

EDUCACIÓN TELEMÁTICA Y SUSPENSIÓN DE CLASES

Con el fin de mitigar las complejidades de acceso, la Seremi de Educación confirmó la suspensión total de clases —sin obligación de recuperación posterior— para todos los establecimientos escolares ubicados en el eje de la Avenida Argentina y los perímetros de exclusión.

En la educación superior, el panorama será similar. Planteles como la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Universidad de Playa Ancha (UPLA) cancelaron sus jornadas presenciales, optando por el trabajo administrativo telemático y la teleeducación vía Zoom.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, ratificó las coordinaciones con Carabineros, señalando que “se han tomado todas las medidas, al igual que todas las cuentas públicas, especialmente los perímetros de seguridad”, detallando que la suspensión escolar busca “evitar complicaciones” y asegurar el resguardo de las comunidades educacionales.

MARCHAS "NO AUTORIZADAS"

El despliegue de las fuerzas policiales no solo responderá al resguardo de las autoridades y visitas extranjeras convocadas, sino también a las movilizaciones ciudadanas agendadas en la plaza Victoria.

Agrupaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), convocaron a manifestarse en rechazo a las directrices económicas y los recortes del Ejecutivo en salud y educación.

El panorama de orden público fue abordado de forma tajante por el delegado Manuel Millones, quien aclaró la situación legal de las protestas diciendo que “no hay ninguna marcha autorizada. Hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de Carabineros, y el resto se ampara, como dicen, en un derecho constitucional de la libre expresión”. La autoridad provincial puntualizó que existirá un fuerte perímetro de contención en la plaza Victoria e indicó que “si alguien escapara de ese rol, es decir, si comete algún tipo de desmanes, afectando a la plaza pública o privada o agresionando a los transeúntes o a Carabineros, será detenido”.

En paralelo, desde el nivel central, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reforzó el respaldo a los operativos policiales en la zona costera y la región Metropolitana.

“En aquellos casos en los cuales hayan personas de un grupo que no respetan el orden público, las policías tienen todo el respaldo del Gobierno para poder efectuar las medidas necesarias para restablecer el orden público”, precisando que “van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso”.

AGENDA GUBERNAMENTAL

En el plano analítico, este hito legislativo asoma como una prueba de fuego para La Moneda tras semanas complejas en materias sectoriales. Marcel Aubry, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, desmenuzó las implicancias de esta transmisión para el Mandatario: “Yo creo que lo principal es la capacidad de retomar el control de agenda”.

Según el especialista, este discurso representa “un punto de inflexión” capaz de ordenar el debate político y transformar las promesas de campaña en proyectos tangibles. Respecto a la debilitada agenda de seguridad del Ejecutivo debido a recientes controversias, Aubry recalcó la urgencia de que el Mandatario exponga certezas a la ciudadanía: “Va a tener que mostrar algún tipo de certidumbre en términos de la hoja de ruta que tenemos hacia adelante”.

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