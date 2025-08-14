Ofician a la Seremi Transportes para garantizar uso de la TNE en la región de Valparaíso

Tras la viralización de un video en el que un conductor de microbús de la región de Valparaíso se niega a llevar a una estudiante que portaba su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), y en el contexto del revuelo que provocó el dictamen de Contraloría por el uso del pase escolar por “motivos de estudio”, el diputado Luis Cuello ofició a la Seremi de Transportes solicitando medidas que eviten abusos y conflictos entre estudiantes y conductores.

Sobre la solicitud, explicó que "frente a una denuncia publicada en redes sociales esta semana, donde aparece un conductor de microbús cuestionando e increpando a una estudiante, a una escolar que usa el pase escolar, creo indispensable que la Seremi de Transportes instruya y ejecute un plan de fiscalización para que aclare a las empresas y a los conductores que no tienen ninguna facultad para fiscalizar ni cuestionar el uso del paso escolar, tal como lo ha dicho la Contraloría”.

“Es por esto que oficié al Seremi de Transportes de la región de Valparaíso pidiendo que se incrementen los controles y que se emitan instructivos claros para evitar estos conflictos con los estudiantes que muchas veces derivan en malos tratos,” agregó.

PROYECTO TNE

Junto a lo anterior, Cuello informó que el proyecto de ley que garantiza el uso de la TNE sin restricciones, fue declarado admisible por la Cámara de Diputados.

“Al mismo tiempo, hoy se declaró admisible el proyecto de ley que presenté, que eleva a rango legal los beneficios del pase escolar, suprimiendo la expresión motivo de estudio para que nadie cuestione cuando un estudiante se sube a la micro”, expuso el legislador del Partido Comunista (PC).

“Esto significa que en adelante el proyecto de ley comienza su tramitación en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Educación”, concluyó.

PURANOTICIA