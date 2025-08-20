Oficializan incorporación de Laguna Verde como parte del Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda

Hasta Laguna Verde llegaron las autoridades regionales para comunicar a los vecinos de esta parte de Valparaíso la reciente selección del sector como parte del Programa Para Pequeñas Localidades, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que supone una inversión de esta cartera de más de 1.500 millones de pesos, en un periodo de cinco años, para avanzar en el potenciamiento económico y social con un equipo de trabajo especializado en función de lo que quiera la comunidad.

Durante su primera década, este programa ministerial ha logrado abarcar parte importante del territorio, como Rapa Nui y Juan Fernández, en la zona insular, pero también ha intervenido Pullally en Papudo, Pachacamita en La Calera, Quintay en Casablanca, Horcón en Puchuncaví, Colliguay en Quilpué; zonas que están en distintas fases de su implementación. También, Cuncumén en San Antonio y Curimón en San Felipe que se encuentra en la etapa inicial de diagnóstico iniciando el trabajo este 2025.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, destacó que "lo que se busca es llegar a aquellos sectores que por las políticas públicas de ciudad quedan alejados o inconexos. Por eso, es muy relevante darnos cuenta que en esta región, que es muy diversa, dondetenemos distintas localidades en las que hemos estado trabajando, invirtiendo y, sobre todo, haciendo un trabajo principalmente de gestión social y trabajo comunitario”.

La alcaldesa Camila Nieto valoró que se trata de “la mayor inversión que ha tenido Laguna Verde por parte del Estado en el último tiempo, por lo tanto, estamos muy contentos en nuestro primer año de gestión haber logrado esta postulación y haber sido quienes la adjudicamos, pensando también que será un aporte para los laguninos y laguninas, no sólo pensando en infraestructura sino que también en desarrollar la vocación de ecoturismo que nos permitiría realzar toda la belleza que tiene esta localidad”.

Antonio Robles, presidente de la Junta de Vecinos 207 Miramar, en representación de la comunidad, dijo que “las necesidades que tenemos nosotros son muchas, pero por algo se empieza”, y agregó que este programa “es muy bueno porque así todos los que son dirigentes les van a dar ganas de seguir trabajando porque van a ver las mejoras y eso es muy interesante”.

El comité de selección de las localidades estuvo presidido por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien afirmó que “Laguna Verde ha tenido un crecimiento exponencial en el último tiempo y, por tanto, un proyecto, de esta naturaleza, probablemente la inversión más grande y significativa que se ha hecho en el territorio es tremendamente relevante porque las vecinas y los vecinos podrán participar de la fase de diagnóstico, así como se las necesidades de inversión en materia de infraestructura, infraestructura comunitaria, crítica también. Por lo tanto, es un programa que tiene una particularidad que es tremendamente significativo”.

El rol de la comunidad es fundamental en el desarrollo del trabajo que se inicia en este punto de Valparaíso, tanto en su fase inicial de diagnóstico, así como también en las definiciones de las acciones e inversiones a ejecutar con el programa del Minvu.

Frente a esto, el delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme, afirmó que “la región de Valparaíso, con sus 38 comunas, tiene distintas necesidades y, por tanto, Valparaíso a pesar de estar al centro de la región tiene una localidad tan relevante como Laguna Verde para poder desarrollar. Además, hay un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de seguir impulsando estos proyectos y seguir empujándolos con una participación activa de la comunidad que es parte del sello de este gobierno”.

