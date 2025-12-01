¿Ofertones de campaña? Radiografía a las 14 propuestas que presentó Jeannette Jara para la región de Valparaíso en caso de salir electa

De visita en Viña del Mar, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, inició una nueva etapa de su campaña de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, instancia en la que disputará voto a voto la elección frente a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y respaldado por toda la oposición.

La postulante se trasladó este domingo hasta la feria Caupolicán, ubicada en el sector de Gómez Carreño, y también sostuvo un encuentro con damnificados del megaincendio de febrero de 2024, en el marco de sus actividades en la comuna.

Durante la jornada, la candidata presidencial estuvo acompañada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca –su principal vocero en la región–, además de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; el senador electo Diego Ibáñez; la senadora electa Karol Cariola; el diputado Luis Cuello; además de concejales, consejeros regionales y otras autoridades locales que participaron en las actividades.

En su recorrido, la militante del Partido Comunista (PC) escuchó las principales preocupaciones planteadas por vecinos y dirigentes viñamarinos. En paralelo, la abanderada oficialista presentó una batería de anuncios que forman parte de las iniciativas y proyectos que buscará impulsar en su eventual Gobierno.

En total, Jara dio a conocer 14 propuestas, la mayoría orientadas al Gran Valparaíso, específicamente a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Los planteamientos fueron recibidos con interés por quienes asistieron a las actividades, aunque también hubo quienes los interpretaron como verdaderos “ofertones” de campaña, en medio de la recta final hacia la segunda vuelta.

Antes de pasar a detallar las iniciativas, la exMinistra del Trabajo explicó que "los compromisos que hemos suscrito en este documento con Valparaíso, lo hicimos la semana pasada con Antofagasta y con Atacama, y que vienen también de la gira «Soluciones para Chile» que realizamos, donde a las personas se les preguntaba, con una metodología, cuáles eran los principales problemas de su región y del país, y cuáles eran las principales soluciones que veían. Entonces, este es un documento sólido que se analizó, que se costeó, que se verificó su implementación adecuada, y lo que hace hoy día es irse devolviendo a cada una de las regiones del país estas propuestas".

También adelantó que esto mismo "se va a ir haciendo paulatinamente, a medida que vamos visitando distintas ciudades en el territorio, con los vecinos y las vecinas. Y, en conjunto con ellos, se va a desarrollar una estrategia de redes, que está ya en camino desde el día de hoy y, por cierto, la preparación de la franja televisiva".

PROYECTO PORTUARIO

La candidata presidencial del oficialismo explicó que las iniciativas presentadas son fruto del trabajo de escucha propuesto durante la campaña de primera vuelta, donde le pidió a vecinos y vecinas de la región de Valparaíso que dieran a conocer sus principales demandas en diversas áreas, las cuales confluyeron en este compromiso presentado.

En ese sentido, el primer proyecto tiene que ver con el Puerto de Valparaíso, el cual se busca ampliar su capacidad para operativizar la expansión del terminal marítimo en dirección a la playa San Mateo, con un nuevo muelle de cruceros y un mejor borde costero que permita conectar la ciudad directamente con la bahía porteña.

"Creemos que es muy necesario ampliar la capacidad portuaria, tema que ha estado en discusión hace muchos años, pero lo que vamos a hacer es operativizar la expansión del puerto de Valparaíso, habilitando la zona logística de San Mateo, construyendo un nuevo muelle de cruceros, junto con el plan del borde borde costero para conectar la ciudad con su mar. Y reconectarla realmente porque antes estaba así y lo que hizo la construcción y la expansión del puerto fue aislarla", sostuvo Jara.

TRANSPORTE PÚBLICO

En materia de transporte público, la candidata presidencial del oficialismo anunció la implementación de un sistema de buses más moderno, con más máquinas eléctricos y que satisfasga las necesidades que tienen los vecinos, principalmente de las partes altas de las ciudades, quienes acusan escasa y hasta nula frecuencia de micros.

"Vamos a instalar un sistema de Transporte Público Metropolitano en el Gran Valparaíso, con buses eléctricos, con mejor servicio, con tarifa electrónica integrada y nuevos terminales. Queremos entregar un sistema moderno y seguro de transporte en la región de Valparaíso", planteó Jeannette Jara de visita en Viña del Mar.

SOTERRAR EL TREN

Un anhelo que por años han tenido los vecinos de Quilpué y Villa Alemana es que la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) soterre la línea del Metro de Valparaíso, solicitudes que se han planteado en cabildos locales, que se han abordado en campañas políticas municipales y parlamentarias, y en discusiones sobre planificación urbana. No obstante, lo cierto es que no se ha avanzado en nada, principalmente por el costo que tiene realizar una iniciativa de este tipo en la provincia de Marga Marga.

Sobre este punto, la exSecretaria de Estado durante este Gobierno dijo que "vamos a iniciar las obras de la construcción soterrada del metro-tren que une Quilpue con Villa Alemana. Creemos que es muy necesario volver a reconectar ambas comunas".

TELEFÉRICO EN VIÑA

Continuando en materia de transporte y conectividad, en Valparaíso avanza el proyecto de teleférico que conectará el sector de Placilla de Peñuelas con el plan de la ciudad, a través de una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas que en agosto de 2025 tuvo su llamado a licitación para contratar la consultoría que definirá el anteproyecto. Bajo este contexto, Jara quiere replicar algo similar, pero en Viña del Mar, conectando con un teleférico los sectores de El Olivar y el Salto, con el plan de la Ciudad Jardín.

"La construcción del teleférico El Olivar - El Salto, a efectos de poder tener también mejor transporte, menos tiempo de desplazamiento y, yo diría, mejorar la calidad de vida de las personas", expresó la aspirante a llegar a La Moneda.

PUENTE Y AEROPUERTO

La necesidad de evaluación ambiental por la presencia de un humedal en Concón ha significado una serie de demoras y problemas al proyecto de construcción del puente que atraviesa el río Aconcagua, iniciativa que forma parte de una obra vial en la ruta F-F30-E cuyo objetivo es aliviar la congestión en la rotonda de Concón y mejorar la conectividad entre esta comuna y las vecinas de Quintero y Puchuncaví.

En ese sentido, la candidata Jara planteó en su visita a la parte alta de Viña del Mar que "queremos avanzar en la construcción del nuevo puente sobre el río Aconcagua, en Concón. Esto, a objetos de poder descongestionar la ruta F30-E".

Asimismo, tuvo palabras para el Aeródromo Viña del Mar, ubicado en el sector de Torquemada, en Concón, el cual ha avanzado de acuerdo al cronograma establecido, teniendo como meta tener los primeros vuelos internacionales el año 2031.

Al respecto, la carta que se enfrentará a José Antonio Kast comentó que "tenemos el proyecto que queremos que se inicie apenas iniciemos el Gobierno, con un avance sin retraso, del aeropuerto Viña del Mar. Creemos que es de toda justicia y muy necesario. Aeropuerto que queda en Concón, por cierto... hay que decirlo".

PASEO Y PATRIMONIO PORTEÑO

En sus visitas como candidata, pero también cuando viajaba como Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara pudo constatar el estado de la avenida España y sus veredas, motivo por el que también tuvo entre sus anuncios a este sector, cuya arteria es la principal conexión de las dos comunas más habitadas de la región: Valparaíso y Viña.

Así es como puntualizó que "queremos recuperar un largo anhelo, que es volver a habilitar la avenida España como un paseo peatonal, que permita modernizar la línea costera y que la haga habitable nuevamente. Da mucha pena ver la unión entre Viña del Mar y Valparaíso con una vereda tan angosta, que en realidad casi no transita a nadie por ahí, pudiendo hacer ahí un parque urbano moderno. Vamos a instalar un nuevo borde costero, principalmente en la avenida España".

Una de las demandas más sentidas que tiene la comunidad y las autoridades de Valparaíso dice relación con el sector patrimonial de la ciudad, que luego de algunos incendios se ha visto mucho más afectado o simplemente deja aún más en evidencia el deplorable estado del sector que hace más de dos décadas fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por su valor urbanístico, arquitectónico e histórico.

"Vamos a restaurar sitios patrimoniales de Valparaíso, con el objetivo de reactivar la economía local, ordenar las inversiones públicas y fomentar la restauración del centro cívico de Valparaíso. La alcaldesa Camila Nieto sabe que cuenta con mi apoyo para eso porque todos sabemos que Valparaíso es Patrimonio de la Humanidad, pero debemos darle una buena mano, que tenga mucha fuerza para poder restaurarlo porque dada la antigüedad de sus edificios, esto se hace más difícil", sostuvo Jara.

ASCENSORES

Muy en la línea con lo anterior, la candidata presidencial también abordó otra de las más sentidas demandas que tienen los porteños y porteñas: los ascensores, muchos de los cuales están en desuso desde hace muchos años, afectando no sólo al turismo de la ciudad, sino que principalmente a los vecinos que los usan como medio de transporte.

"El Plan Maestro de Ascensores de Valparaíso, la idea es modernizar su infraestructura. Yo sé que hay una discusión acerca de la viabilidad y su mantención permanente, pero creemos que en esto hay que garantizar el servicio público con tarifas bajas para los vecinos. Son muy utilizados todavía en los cerros y la verdad es que tenemos ahí, yo diría, una fuente importante de tradición y cultura porteña que hay que recuperar", expuso la candidata que busca llegar al Gobierno.

RECONSTRUCCIÓN TRAS MEGAINCENDIO

Todo un drama es el que siguen viviendo cientos de familias que perdieron todo durante el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, principalmente debido a la lenta reconstrucción de viviendas, lo que ha sido abordado de manera muy crítica por la candidata, incluso disparando contra su propio Gobierno.

Sobre esto, indicó que "vamos a realizar, junto con las familias damnificadas por el megaincendio de la región, el compromiso de las soluciones habitacionales en el primer periodo de mi Gobierno. Quiero decir que esto va a ser mi prioridad. Mi prioridad en esta región será la reconstrucción de Viña del Mar. Alcaldesa, se lo quiero decir porque realmente encuentro que han esperado demasiado".

"Es un drama tremendo lo que ha ocurrido y es mucho dolor lo que veo hoy expresado en un país que, además, no necesita hacer que su gente sufra de esa manera. Por el contrario", continuó comunicando la abanderada del oficialismo.

EDIFICIOS PATRIMONIALES

En materia de patrimonio y recuperación de espacios en mal estado, principalmente de Viña del Mar, la candidata mencionó algunos edificios que se buscarán restaurar para que vuelvan a estar en plenitud y a disposición de la ciudadanía local.

"Tenemos el plan especial de recuperación de espacios patrimoniales y aquí quiero poner el foco en algunos palacios en particular, como el del castillo Wulff y el palacio Carrasco. El plan especial busca que se desarrolle, a partir de estos sitios históricos, un turismo que sea sostenible y que nos permita recuperar identidad local".

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Uno de los anhelos más sentidos de la ciudadanía de Valparaíso tiene que ver con la construcción de un nuevo Hospital Carlos van Buren, ya que las dependencias actuales no tan sólo han quedado obsoletas, sino que ya prácticamente no dan abasto, lo que se suma a una serie de problemas estructurales que tiene el recinto en su administración.

Sobre este punto, la candidata presidencial oficialista precisó que "en el caso del Hospital Carlos van Buren, construir el nuevo hospital. Creo que eso es indispensable tener uno moderno, seguro y accesible, con el objetivo de reducir las listas de espera, con el objetivo de entregar mejores servicios a toda la región de Valparaíso y asegurar que el proyecto avance sin retrasos. Ese es un desafío de gestión pública importante y por eso es bueno tener experiencia en estas materias".

Pero también se refirió a proyectos de infraestructura en salud a implementarse en Viña del Mar en su eventual Gobierno, subrayando que "impulsaremos un plan integral de inversión de salud en Viña del Mar. Vamos a modernizar la red de atención primaria de salud en particular. Vamos a poner en marcha el SAPU de Nueva Aurora, como usted sabe Alcaldesa (Ripamonti), que ha estado trabajando tanto en ese tema; y también vamos a poner en marcha el nuevo SAR en Miraflores. También se van a crear nuevos Cosam para fortalecer la salud mental y la atención comunitaria".

Finalmente, la candidata Jeannette Jara propuso la construcción de un Centro Deportivo de Alta Complejidad en Villa Olímpica, en la comuna de Quilpué, proyecto del cual no entregó mayores detalles respecto de las características del mismo.

"Estos son los compromisos específicos con la región, que vienen de ustedes mismos, de los habitantes de la Quinta Región del país, de la región de Valparaíso, que los levantamos durante nuestra gira y que, como les dije, cuando volviera iba a hacerlo con un compromiso por escrito, que voy a dejar firmado en manos de las dos alcaldesas (Camila Nieto y Macarena Ripamonti) y del gobernador (Rodrigo Mundaca) para que después me cobren la palabra", sentenció la candidata presidencial.

Con el cierre de su visita por Viña del Mar, Jeannette Jara dejó instalados los compromisos que su candidatura busca priorizar en la región de Valparaíso, enfatizando que todas las propuestas fueron levantadas a partir del trabajo territorial realizado durante los últimos meses. De esta manera, la abanderada oficialista entró de lleno en la recta final hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre, reforzando su mensaje de continuidad de la gira nacional y apelando a que estos compromisos sean evaluados por la ciudadanía como una hoja de ruta concreta para abordar las urgencias de la zona.

