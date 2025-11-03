Ocupación hotelera en Viña del Mar promedió el 70% durante el fin de semana largo

Viña del Mar destacó durante el fin de semana largo como la ciudad más visitada de la región de Valparaíso, al atraer a visitantes de otras zonas, atraídos por el buen clima, el deporte y la oferta hotelera y gastronómica.

Una de las atracciones fue la Triatlón Internacional que se desarrolló por el borde costero y que contó con una masiva asistencia de participantes y público en general.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “en Viña del Mar vivimos una nueva jornada deportiva de nivel internacional con el Triatlón Viña del Mar, un evento que nos consolida como una de las ciudades más importantes de Sudamérica para la práctica de este tipo de disciplinas”.

La jefa comunal agregó que “nuestra ubicación costera, junto con una infraestructura preparada y una organización de primer nivel, hacen que seamos elegidos año a año por los competidores y organizadores”.

Asimismo, Ripamonti resaltó que esta “nueva versión del triatlón fue posible gracias a una excelente coordinación entre Seguridad Pública Municipal, Carabineros, el equipo de Deportes del municipio y los organizadores, quienes trabajaron en conjunto para que todo se desarrollara de la mejor manera”.

Además del impacto deportivo, dijo la alcaldesa, “este evento genera un importante impulso económico y turístico: familias, visitantes y competidores disfrutan de la ciudad, de su oferta hotelera y gastronómica, contribuyendo a la reactivación económica y la creación de empleo local”.

“Así seguimos consolidando a Viña del Mar como la ciudad de los grandes eventos, donde el deporte, la planificación y el trabajo conjunto se transforman en desarrollo para toda la comunidad”, subrayó la autoridad comunal.

En cuanto a la cantidad de visitantes, emprendedores y empresarios, estimaron en un 70% de promedio la ocupación hotelera.

