Ocupación hotelera en Viña del Mar alcanza 65% en la primera quincena y proyectan alza de turistas para el resto de la temporada

Finalizada la primera quincena de enero, Viña del Mar sigue siendo uno de los principales destinos turísticos del país para vacacionar, fortaleciendo y dinamizando la economía local de servicios del comercio, hoteleros, gastronómicos y de entretención, entre otras cualidades.

De acuerdo al balance realizado por el Departamento de Turismo, con datos aportados por los socios de la Agrupación viñamarina de empresarios turísticos (AVET), la ocupación hotelera promedio para los primeros días de esta temporada es de un 65% y el peak se presentó para el fin de semana de Año Nuevo, con una tasa del 95%.

Esto se refleja también en las buenas opiniones de los representantes de los rubros hoteleros y gastronómicos, quienes han evidenciado como positiva la temporada, de acuerdo a lo expresado desde la unidad municipal.

La presencia de turistas argentinos también ha sido una variable a tomar en cuenta. Su presencia ha sido muy fuerte, quienes han disfrutado de las bondades y de los servicios gastronómicos que ofrece la comuna.

De acuerdo a las proyecciones de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), que reúne a las principales empresas y gremios del turismo, se espera para la región un crecimiento general del 5% en la cantidad total de turistas para el resto de la temporada.

ATRACTIVOS VERANO

En este contexto, Viña del Mar además de playa ofrece hermosos parajes y atractivos que permiten el desarrollo de grandes eventos deportivos, artísticos, culturales y de entretención, como por ejemplo la nutrida cartelera del Teatro Municipal, la playa del deporte, sus parques y palacios, ferias y otros panoramas.

Entre estos se cuentan en lo deportivo la Supercopa del fútbol chileno, con tres jornadas durante esta semana en el estadio Sausalito (20-21 y 25 enero), con la participación de Huachipato, Universidad Católica, Coquimbo y Limache.

En lo musical, el concierto de Chayanne en el mismo recinto deportivo (11 febrero) y el Festival Internacional de la Canción (22 y 27 de febrero) en la Quinta Vergara.

Un panorama distinto, es el atractivo del Bus Turístico Eléctrico “Visita Viña”, que está disponible de forma gratuita para todos los visitantes y la comunidad local, iniciativa que permite acercarse a las principales atracciones turísticas de la ciudad, a la vez que descubren la historia de Viña del Mar. A lo que se suma la Gran Rueda en la Av. Perú.

PURANOTICIA