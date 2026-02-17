Ocho personas fueron detenidas durante fiscalizaciones en diferentes puntos de Viña del Mar

Un procedimiento que incluyó controles migratorios y patrullajes focalizados en el centro y borde costero de la comuna de Viña del Mar fue llevado a cabo durante este martes por personal de la Policía de Investigaciones.

El operativo comenzó cerca de las 09:00 horas en el sector céntrico, abarcando el cuadrante Villanelo–Quillota y el tramo entre Viana y Álvarez por Avenida Valparaíso.

La acción se desarrolló de manera coordinada con el Departamento de Migraciones y Policía Internacional.

El suprefecto de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar de la Policía de Investigaciones (PDI), Abraham García, informó que "se realizaron distintas fiscalizaciones a extranjeros, produciéndose alrededor de unas 150 a 200 fiscalizaciones. La cantidad total todavía no está finiquitada porque todavía estamos en proceso de recoger la información. Alrededor de 16 a 20 extranjeros infractores denunciados, que fueron trasladados al cuartel de la PDI de Viña del Mar”.

Además, fueron detenidos ocho individuos: seis mantenían órdenes de aprehensión vigentes y dos fueron arrestados por ordenes flagrantes por cometer ilícitos en el momento.

Sobre una eventual vinculación de los aprehendidos con delitos de mayor complejidad, el detective señaló que esa información forma parte de investigaciones en curso, por lo que no puede ser detallada. Sin embargo, afirmó que “se continúa trabajando de manera silente y silenciosa para poder establecer y dejar a la ciudad tranquila”.

García detalló que “los puntos que se abarcaron esta vez fueron todo lo que es el borde costero, específicamente Avenida Valparaíso, San Martín, 14 y 15 Norte, el estero, y el intervalo entre Villanelo y calle Quillota, y par Viana-Álvarez”.

