Ocho detenidos por tráfico de drogas en dos operativos policiales en Valparaíso

Ocho personas fueron detenidas en el marco de dos procedimientos desarrollados por la Sección OS7 de Carabineros en Valparaíso, en operativos vinculados a delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la ley de control de armas.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en el cerro Polanco, donde, tras una investigación previa, personal especializado concretó una orden de entrada y registro a un domicilio del sector. En el lugar fueron detenidas seis personas —cuatro mujeres y dos hombres, una de ellas extranjera— y se incautaron distintas sustancias ilícitas, entre ellas ketamina y pasta base de cocaína.

Además, en el inmueble se incautó una pistola a fogueo, $657.000 en dinero en efectivo y diversas especies asociadas a la actividad ilícita. De los imputados, dos pasaron a control de detención.

En un segundo procedimiento, desarrollado durante una fiscalización en la intersección de calles Bellavista con Condell, en el centro de la ciudad, Carabineros sorprendió a dos personas efectuando una transacción de drogas.

En este contexto, se detuvo a un hombre de 27 años y a una mujer de 62, a quienes se les incautaron dosis de clorhidrato de cocaína, $93.000 en efectivo y un teléfono celular.

Ambos imputados quedaron en libertad, previo apercibimiento bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal.

PURANOTICIA