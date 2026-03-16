Ocho detenidos deja amplio operativo en puntos estratégicos y ferias libres de Quintero

Ocho personas fueron detenidas en un operativo de seguridad que se desarrolló por Carabineros y Seguridad Pública Municipal en la comuna de Quintero.

La labor abarcó diferentes puntos estratégicos y ferias libres de la comuna, viéndose reforzado el trabajo por la Sección Centauro de Viña del Mar y la SIP de Concón, con la finalidad de ampliar el área de ejecución y la eficacia del operativo.

De esta manera, siete personas fueron detenidas tras registrar órdenes vigentes de aprehensión, así también un detenido por el delito de amenazas simples.

Además, dentro del operativo se efectuaron 131 controles de identidad y vehiculares, con la finalidad principal de fortalecer la seguridad en aquellos sectores de mayor demanda de seguridad en esta comuna del litoral norte de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA