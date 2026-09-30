Observatorio Laboral de Valparaíso enciende las alarmas por drástica caída en la ocupación del comercio: "Hay que estar atentos"

Preocupación existe en la región de Valparaíso luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) diera a conocer que la tasa de desempleo alcanzó un 10,2% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, registrando un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto de igual período del año anterior y ubicándose por sobre el 9,6% anotado a nivel nacional. De acuerdo a estos datos, las personas desocupadas aumentaron 19,9% en doce meses, mientras que la fuerza de trabajo creció 3,3%.

El escenario, sin embargo, presenta un comportamiento mixto: pese al incremento del desempleo, las personas ocupadas aumentaron 1,7%, equivalente a 15.766 personas adicionales, alcanzando las 926.291. El crecimiento de la ocupación estuvo impulsado principalmente por sectores como salud, que aumentó 11,4%; industria manufacturera, con 13,3%; y agricultura y pesca, con 21,1%. En contraste, la tasa de informalidad se ubicó en 28,6%, mientras que el desempleo femenino llegó a 11,4%.

A partir de estas cifras, Drago Radovic, director del Observatorio Laboral de Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que el aumento de la desocupación y el crecimiento simultáneo del empleo no constituyen una contradicción, debido a que la tasa también depende de la cantidad de personas que ingresan activamente al mercado laboral.

"La tasa de desempleo depende no solamente de cuántas personas tienen trabajo, sino también de cuántas están participando activamente en el mercado laboral, lo que llamamos 'fuerza de trabajo'", comenzó explicando el experto en materia laboral.

Durante los últimos doce meses, los ocupados pasaron de 910.500 a 926.291, lo que representa un aumento de casi 15.800 personas. Sin embargo, precisó que "esto significa que ingresaron al mercado laboral más personas de las que pudieron ser absorbidas por estos nuevos empleos que se generaron. Entonces, como consecuencia, también aumentó el número de desocupados y la tasa se situó en 10,2%".

El director del Observatorio Laboral calificó como una señal que debe ser observada el aumento de 19,9% en las personas desocupadas, aunque planteó que "es una señal que hay que tomarla con atención y con esfuerzo en tratar de revertirla, pero lo que está mostrando aún es que existe una brecha importante entre la oferta y la demanda de trabajo".

Actualmente existen unas 105.000 personas desocupadas en la región de Valparaíso, pero el escenario es diferente al que se produciría si el desempleo aumentara debido a una contracción generalizada del empleo. En ese sentido, Radovic sostuvo que en Valparaíso "hay más personas buscando empleo", situación que atribuyó a una mayor expectativa respecto del comportamiento de la economía y que esto implica que personas antes inactivas hoy están ingresando a la búsqueda de oportunidades laborales.

"Como no se consiguen todas estas personas contratar, entonces queda un grupo ahora más grande que antes de personas desocupadas. Lo que pasa es que antes estas personas no salían a buscar empleo y quedaban como inactivas", indicó.

Por ello, Radovic recalcó que "si durante los próximos trimestres el empleo comienza a crecer a una velocidad similar o superior a la fuerza de trabajo, deberíamos empezar a observar una disminución más sostenida de la desocupación".

COMERCIO EN ALERTA

Precisamente dentro de este escenario de señales contrapuestas, uno de los sectores que genera mayor preocupación para el especialista es el comercio, debido a la caída registrada en la ocupación durante el último año.

"Lo que no es tan simpático, que no está presentando números muy halagüeños, es el sector del comercio. La ocupación ahí se cayó un 9,6%, así que hay que estar atentos a lo que está pasando con el comercio", advirtió.

Pese a este retroceso, Radovic evitó proyectar un escenario negativo para el cierre del año y aseguró que "sigue habiendo una mirada positiva para los últimos cuatro meses del año".

De hecho, el director del Observatorio Laboral destacó que existen actividades que están mostrando una capacidad importante para generar puestos de trabajo. Entre ellas mencionó salud, industria manufacturera y agricultura y pesca, cuyos niveles de ocupación aumentaron 11,4%, 13,3% y 21,1%, respectivamente.

"Porcentualmente, algunos otros sectores podrían mostrar un crecimiento mayor, pero estos se presentan como los más importantes porque son los que generan mayor cantidad de puestos de trabajo, en su crecimiento", aclaró.

Radovic también destacó el comportamiento de determinadas ocupaciones, señalando que los profesionales científicos e intelectuales aumentaron 12,9%, mientras que los técnicos lo hicieron cerca de 4,7%. "Eso muestra que el dinamismo está presente en ocupaciones que requieren mayores niveles de cualificación", afirmó.

CÓMO REDUCIR EL DESEMPLEO

Respecto de las medidas que deberían concentrar los esfuerzos durante los próximos meses, el director del Observatorio Laboral de Valparaíso planteó a Puranoticia.cl tres ámbitos de acción: "Primero, fortalecer aquellos sectores que efectivamente están mostrando capacidad de generar empleo, especialmente los tres ya mencionados. Segundo, mejorar la conexión entre las competencias de las personas y los perfiles que estos sectores están demandando. Y tercero, poner atención en los sectores que están mostrando menor dinamismo, particularmente comercio porque concentran una parte muy importante del empleo regional", sostuvo.

A estos factores agregó otro elemento: la conectividad y las dificultades de transporte para acceder a oportunidades laborales. Al respecto señaló que "un dato transversal es que hay un problema para materializar muchos puestos de trabajo en virtud de la conectividad, es decir, de los mecanismos de transporte que las personas pueden utilizar –transporte público– para acceder a sus oportunidades laborales".

En ese sentido, mencionó como ejemplos a comunas más alejadas de los grandes centros urbanos, como Casablanca y Llay Llay, además del eventual aporte que podría generar la ampliación del Metro de Valparaíso hacia la provincia de Quillota.

"Esa sería una línea transversal para poner atención, donde si se mejora el transporte público para sectores más alejados de los grandes centros urbanos, como por ejemplo Casablanca o Llay Llay o el aporte que ahora está generando el futuro aumento de las cinco estaciones del metro, podrían estar apoyando a que más personas se pudieran desplazar a nuevas oportunidades laborales", concluyó.

PURANOTICIA