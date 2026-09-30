Gobierno pone el acelerador a inversiones por US$5.200 millones para intentar revertir alza del desempleo en la región de Valparaíso

Más de 94 mil personas se encuentran desocupadas en la región de Valparaíso, luego de que la tasa de desempleo alcanzara un 10,2% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, superando en 0,6 puntos porcentuales el 9,6% registrado a nivel nacional. El resultado representa un aumento de 1,4 puntos en doce meses y estuvo acompañado por un incremento de 19,9% en el número de personas desocupadas.

La información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a través de su Encuesta Nacional de Empleo (ENE), indica que entre las actividades que más aportaron al crecimiento del empleo aparecen salud, con un alza de 11,4%; industria manufacturera, con 13,3%; y agricultura y pesca, con 21,1%. La desocupación, además, afecta en mayor proporción a las mujeres, cuya tasa llegó a 11,4%.

Frente a estas cifras, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, afirmó que el escenario genera preocupación para el Gabinete Regional y aseguró que la estrategia apunta a acelerar inversiones que puedan traducirse en nuevas fuentes laborales.

"Nos preocupa y ocupa, porque sabemos que detrás de cada persona desempleada hay una familia que necesita certezas y oportunidades", señaló a Puranoticia.cl.

Asimismo, la portavoz del Gabinete Regional sostuvo que la administración busca ir más allá del diagnóstico y situó como una de las principales herramientas para enfrentar el escenario regional el programa «Chile Despega», mientras que en la Quinta Región "estamos trabajando para que sea un verdadero «Valparaíso Despega», acelerando inversión, obras y proyectos que puedan traducirse en nuevos empleos".

La secretaria regional ministerial también destacó como una de las señales concretas de esta estrategia la aprobación ambiental de 11 proyectos por más de US$5.200 millones en la región desde el 11 de marzo, entre los que mencionó el Puerto Exterior de San Antonio y la extensión del Metro hasta Quillota, La Cruz y La Calera.

El desafío ahora está en que "esas inversiones avancen y se transformen lo antes posible en crecimiento y puestos de trabajo". En esa línea, a nivel regional ya se encuentra funcionando un comité económico, instancia que sesionará periódicamente con el objetivo de abordar proyectos que requieran destrabarse y acelerar inversiones.

OPORTUNIDADES

Consultada por las áreas donde la administración espera que se produzca una mayor generación de puestos de trabajo durante los próximos meses, la seremi puntualizó que "vemos oportunidades principalmente en construcción, infraestructura, turismo, comercio, logística, servicios, industria y actividad portuaria".

La portavoz del Gabinete Regional de Valparaíso también sostuvo que existen proyectos relevantes actualmente en desarrollo y otros que continúan avanzando en sus respectivas tramitaciones, lo que, a su juicio, representa "un potencial importante para dinamizar la economía regional y generar empleo".

Asimismo, enfatizó que "eso requiere trabajar junto al sector privado. El Estado puede impulsar obras públicas, vivienda e infraestructura, pero también necesitamos inversión privada que se concrete".

También explicó que "nuestro foco está precisamente en destrabar proyectos, acelerar su ejecución y hacer que esos más de US$5.200 millones ya aprobados, junto con la nueva inversión que viene en camino, se traduzcan en oportunidades concretas para las familias de Valparaíso".

La seremi volvió a destacar la labor del comité económico regional y aseguró que "sesionará periódicamente para destrabar proyectos y acelerar inversiones. Desde el inicio del Gobierno se han destrabado iniciativas relevantes y nuestro objetivo es que proyectos vinculados a obras públicas, vivienda y otros servicios puedan comenzar a generar empleo en el corto plazo".

Finalmente, la vocera regional reconoció que "sabemos que esto no se revierte de un día para otro, pero hoy existe una decisión clara de volver a poner el crecimiento, la inversión y el empleo en el centro".

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