Obras para extender calles San Ignacio y El Abanderado fortalecerán conectividad hacia el futuro Hospital Provincial Marga Marga

Villa Alemana avanza hacia una mejor infraestructura vial con el inicio del diseño de ingeniería de pavimento y solución de aguas lluvias para la extensión de las calles San Ignacio y El Abanderado, proyecto que también contempla la construcción de un puente sobre el estero Huanhualí.

Esta primera etapa, financiada íntegramente con recursos municipales, cuenta con un presupuesto de $95.000.000, cuya propuesta fue votada favorablemente por la unanimidad del Concejo Municipal de Villa Alemana.

El objetivo central es fortalecer la conectividad hacia el futuro Hospital Provincial Marga Marga, ubicado en el sector de calle El Abanderado, mediante la extensión de calle San Ignacio hasta conectar con esta vía, así como la proyección del pasaje Fernanda y la ampliación de calle El Abanderado hasta calle San Enrique.

Todas las obras estarán diseñadas bajo los más altos estándares de ingeniería y considerando tanto el tránsito vehicular como el peatonal.

COMPONENTES DEL PROYECTO

1. Diseño de pavimentación y aguas lluvias para la extensión de calle San Ignacio y pasaje Fernanda.

2. Diseño de pavimentación y aguas lluvias para la extensión de calle El Abanderado.

3. Diseño del puente San Ignacio sobre el estero Huanhualí, con sus respectivos accesos, defensas fluviales y conexión a la red vial existente.

Según explicó el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, "es la primera etapa para poder iniciar los trabajos que darán accesibilidad al hospital de la provincia de Marga Marga. Es un trabajo anhelado por años y hemos dado el puntapié inicial".

De igual forma, el jefe comunal sostuvo que "está dentro de los cinco proyectos que componen el mejoramiento del acceso. Como Municipio tomamos la decisión de avanzar, porque estas medidas debieron haberse tomado hace tres años para que hoy estuviéramos inaugurando el hospital con todas las garantías".

Con este paso, Villa Alemana reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de la comunidad, sentando las bases para que el nuevo Hospital Provincial cuente con accesos seguros, eficientes y acordes a su relevancia para toda la región.

