Obras en estación Valencia de Quilpué entran en fase final y alistan su marcha blanca

Para las próximas semanas se espera poner en marcha blanca la nueva estación Valencia, ubicada en la comuna de Quilpué, acción que beneficiará a muchos residentes de la provincia de Marga Marga, pero también de otras localidades de la región.

Así lo dio a conocer la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Valparaíso, que aseguró a Puranoticia.cl que la construcción de la estación, en su obra gruesa, ya está terminada, y que el personal trabaja fundamentalmente en las terminaciones.

De igual forma, los encargados de materializar el esperado proyecto en la Ciudad del Sol trabajan en la instalación del equipamiento de la estación, como bancas de los andenes, los paneles electrónicos de información, señalética, megafonía, entre otros.

Desde EFE Valparaíso también precisaron que los sistemas como torniquetes y ascensores se encuentran en fase de configuración; mientras que la sala técnica está preparada y con sus equipos instalados, a la espera de las pruebas, que comenzarán a llevarse a cabo de manera progresiva durante el último trimestre de este año.

En cuanto a las pruebas operacionales –vale decir, con pasajeros subiendo y bajando en la estación Valencia– estas se realizarán de manera gradual, partiendo durante los fines de semana y luego aumentando días hasta completar la semana completa.

De manera simultánea a estas pruebas operacionales, continuarán algunas faenas en la estación ubicada en Quilpué y en su entorno, avanzando de esta manera hacia la puesta en operación. Por ejemplo, la empresa informó que se contempla un paradero de buses que facilite la integración entre el tren y los buses, así como una plaza de acceso, que ya cuenta con la rampa para personas con movilidad reducida.

Otro punto destacado por la compañía estatal es que en el proceso de construcción se ha mantenido un diálogo permanente a través de la Mesa Territorial Valencia, formada por EFE junto al Municipio de Quilpué, la Delegación Presidencial Provincial Marga Marga, la Seremi de Transportes y los dirigentes vecinales del sector.

"Esto ha permitido trabajar de manera coordinada para abordar temáticas de interés para la comunidad, como la seguridad pública y la conectividad de la nueva estación", indicaron desde la empresa a las consultas de Puranoticia.cl.

Así, el avance del proyecto, a la fecha, es del 83%, que corresponde principalmente a las obras civiles. Acerca del 17% restante, informaron que se trata de la instalación y/o configuración de los sistemas como torniquetes, ascensores, cámaras, entre otros.

Cristian Vidal, jefe del proyecto Estación Valencia, comentó que "estamos muy contentos de estar en esta etapa final de la construcción de esta anhelada estación. Sin duda, Estación Valencia será un hito importante para la conectividad del sector. Estamos trabajando a toda máquina para comenzar con las pruebas operacionales y sumar esta nueva estación al Tren Limache - Puerto, la que proyecta aportar cerca de 600 mil pasajeros al año".

