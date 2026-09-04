Obras del embalse Las Palmas de Petorca comenzarían durante el segundo semestre de 2028 tras reformulación del proyecto

Las obras del embalse Las Palmas, en la provincia de Petorca, debieran comenzar durante el segundo semestre de 2028, de acuerdo con el cronograma informado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras la reformulación del proyecto.

La iniciativa contempla ahora una capacidad de poco más de 30 millones de metros cúbicos, luego de que el diseño original fuera ajustado desde los 55 millones de m3.

El proyecto busca entregar una solución de almacenamiento de agua para una zona que durante años ha enfrentado una compleja situación de escasez hídrica.

El nuevo diseño considera que el recurso acumulado pueda ser destinado tanto al riego como al abastecimiento de los sistemas sanitarios rurales ubicados aguas abajo del embalse, beneficiando a pequeños agricultores y regantes de la provincia.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, señaló que "acabo de terminar una muy buena reunión con la senadora Camila Flores, con consejeros regionales de la provincia de Petorca y con representantes de los agricultores y los regantes de la zona. Hablamos sobre el embalse Las Palmas y, una vez modificado el diseño original, tenemos buenas noticias, porque las obras debiesen comenzar el año 2028".

Uno de los cambios relevantes apunta también a la infraestructura de conducción. De acuerdo con lo informado, se está trabajando para extenderla prácticamente hasta la ruta 5 Norte, permitiendo ampliar el alcance del agua que será acumulada.

La senadora Camila Flores señaló que "nos pone muy contentos haber concluido esta reunión con el Ministro de Obras Públicas, porque él y su equipo nos han entregado muy buenas noticias sobre el embalse Las Palmas". A ello agregó que "llegamos acá sin saber cuál era el futuro que iba a tener este embalse, si iba o no iba, y se nos ha entregado información importantísima. Primero, que las obras debieran partir durante el segundo semestre de 2028 y, por otro lado, que se está avanzando en mejorar todo lo relacionado con la conducción del agua que se podrá acumular en el embalse Las Palmas".

El consejero regional Juan Ibacache explicó que uno de los cambios es que "este proyecto va a permitir agua para riego y para los sistemas de agua potable rural ubicados aguas abajo del embalse Las Palmas. El segundo es que la conducción llegará prácticamente hasta la Ruta 5 Norte, cuestión que se había descartado".

Desde el sector agrícola valoraron especialmente la confirmación del futuro de la iniciativa, considerando la incertidumbre que había existido respecto de su continuidad. Edecio Maturana, presidente del Consejo Asesor Campesino de Petorca, manifestó que "estamos muy contentos con la noticia, porque tenemos la certeza de que se van a retomar las obras. Existía incertidumbre entre nosotros, los regantes, por no saber si el proyecto iba a continuar o si se iba a dejar hasta ahí todo lo relacionado con el embalse".

Así, el proyecto del embalse Las Palmas avanza hacia una nueva etapa con un diseño de menor capacidad que el contemplado originalmente, pero incorporando entre sus objetivos el abastecimiento para riego y sistemas sanitarios rurales, además de una eventual extensión de la conducción hasta las cercanías de la principal ruta del país.

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