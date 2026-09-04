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Obras del embalse Las Palmas de Petorca comenzarían durante el segundo semestre de 2028 tras reformulación del proyecto

Obras del embalse Las Palmas de Petorca comenzarían durante el segundo semestre de 2028 tras reformulación del proyecto

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La iniciativa contempla ahora una capacidad de 30 millones de m3 y permitirá abastecer a regantes, pequeños agricultores y sistemas sanitarios rurales de la provincia de Petorca. Además, se busca extender la conducción de agua hasta las cercanías de la ruta 5 Norte.

Obras del embalse Las Palmas de Petorca comenzarían durante el segundo semestre de 2028 tras reformulación del proyecto
Viernes 4 de septiembre de 2026 17:44
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