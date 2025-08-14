Obras de pavimentación en la calle Riñihue beneficiarán a unas 20 mil personas en Reñaca

En las próximas semanas comenzarán las obras de pavimentación de la calle Riñihue, en el sector Los Pinos de Reñaca, luego que el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobara la propuesta de inversión para mejorar el sector.

Esta ansiada obra, que beneficia directamente a alrededor de 20 mil personas que viven en el área e indirectamente a los usuarios de esta ruta alternativa, permitirá generar una vía de conexión vial segura para Viña del Mar, que une la ruta F30 (altura del cementerio Parque del Mar) con Gastón Hamel, en Bosques de Montemar, reemplazando así el actual camino de ripio en el que se generan una serie de complicaciones, fundamentalmente en períodos de lluvia.

La iniciativa, largamente esperada por la comunidad, considera la pavimentación de 2,9 kilómetros, equivalentes a 21.032 m2 de calzadas de 7 metros y aceras, canalización de aguas lluvias, cámaras, muros y señalización, entre otras mejoras, para contar con una avenida con los más altos estándares de seguridad para el tránsito vehicular y peatonal.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “estamos en el primer tramo de lo que significa ir consolidando un sector que ha crecido exponencialmente y que requiere nuevas vías. A partir también de un trabajo metodológico es que priorizamos que en Reñaca este fuera el proyecto que pudiésemos dejar sembrado. Ya hay una decisión completa de la administración de consolidar ese lugar con vías que sean adecuadas, incluso como lugar de evacuación ante emergencias”.

Mientras se inician las obras, la jefa comunal informó que “Operaciones y Servicios hará todas las labores; ya hizo drenes (para la evacuación de aguas lluvias) pero hay algunas dificultades respecto de algunas líneas que son privadas para poder atender los puntos que son más críticos. También se están ocupando estabilizadores pero son insuficientes”.

La inversión del proyecto es del orden de los $4.500 millones, fondos que fueron aportados por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso. El plazo de ejecución es de 600 días corridos y las obras se realizarán por tramos. Además, la empresa asegura la contratación de un 100% de mano de obra local durante las faenas.

