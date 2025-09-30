Obras de Esval generarán cortes de agua potable en Quilpué durante este martes y miércoles: conozca aquí horarios y sectores

Cerca de 5 mil familias se verán beneficiadas con las obras de optimización de infraestructura que Esval realiza en Quilpué, cuya inversión alcanza los $50 millones.

Desde la sanitaria informaron que los trabajos buscan fortalecer la infraestructura sanitaria de la comuna, asegurando la calidad y continuidad del servicio.

El subgerente Zonal de Esval, Víctor Pimentel, señaló que para la ejecución de estos trabajos "programamos dos cortes ya informados a la comunidad".

Estos cortes se llevarán a cabo en algunas calles de Belloto Sur este martes 30 de septiembre, mientras que el miércoles 1 de octubre continuarán en Belloto Norte.

La suspensión de este martes 30 se realizará entre las 15:00 horas y las 2:00 de la madrugada del miércoles 1 de octubre, en el perímetro de calles Estero Viejo, Belloto Sur, Serena y El Alba.

En tanto, el corte del miércoles 1 de octubre, se extenderá desde las 15:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada del jueves 2, y abarcará el cuadrante de calles Puerto del Norte, Frutillar Alto, Viña Alerces, Santa Marta y Enrique Soro.

Para apoyar a los clientes ubicados en el perímetro de corte correspondiente a Puerto del Norte, Frutillar Alto, Viña Alerces, Santa Marta y Enrique Soro, se dispondrá de dos camiones aljibes que recorrerán la zona. En Belloto Sur y sectores colindantes no será necesario, ya que los clientes críticos cuentan con autonomía de 24 horas.

