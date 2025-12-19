Escándalo en la Seremi de Transportes de Valparaíso: denuncia por cohecho deriva en sumario y escala a Contraloría, Fiscalía y CDE

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso confirmó la apertura de un sumario administrativo y una auditoría integral, luego de recibir una denuncia por un eventual delito de cohecho que involucraría a una funcionaria que ya fue apartada del organismo gubernamental.

De igual forma, según dio a conocer la entidad regional, los antecedentes también fueron puestos en conocimiento tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco de un proceso que busca esclarecer posibles pagos irregulares asociados a prestaciones de servicios para una empresa operadora.

Cabe hacer presente que en el marco de esta misma denuncia ya había sido desvinculado el coordinador regional de la División de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa, cuyo nombre –junto al de su pareja, la denunciada Carol Farreaut– fue mencionado por el gremio microbusero por presuntas irregularidades en el marco del proceso de licitación del transporte público de la región de Valparaíso.

Es bajo este contexto que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones precisó que la denuncia fue recibida el martes 27 de octubre y apunta a esta funcionaria que se desempeñaba como subalterna de Pablo Ulloa y cuyo ingreso a la cartera ministerial regional se remonta al año 2020, por presuntos pagos –a título personal– relacionados con servicios prestados a una empresa operadora del sistema.

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la autoridad ministerial regional instruyó de manera inmediata un sumario administrativo en contra de la funcionaria involucrada, procedimiento que actualmente se encuentra en desarrollo y que fue oportunamente informado a la Contraloría General de la República.

Paralelamente, se ordenó la realización de una auditoría integral a la administración de los contratos de operación en Valparaíso, la cual abarcará el período comprendido entre el 11 de marzo de 2022 y la fecha actual. Esta revisión considera tanto los procesos específicos en los que habría intervenido la trabajadora denunciada, como una evaluación global del funcionamiento de la Seremi en esta materia.

Asimismo, tras la presentación de la denuncia, la institución informó que se han remitido a la Fiscalía los antecedentes adicionales que se han ido recopilando, junto con los actos administrativos que dan cuenta de las medidas internas adoptadas para resguardar el correcto funcionamiento orgánico y funcional de la Seremi de Transportes, así como el adecuado uso de los recursos fiscales asociados.

Finalmente, los hechos también fueron informados al CDE, con el objetivo de que evalúe la eventual interposición de acciones judiciales que estime pertinentes.

Desde la cartera regional señalaron que "como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tenemos un compromiso irrestricto con la transparencia, por lo que se seguirá adelante con la adopción de medidas de control interno y el impulso de todas las acciones que permitan investigar conductas alejadas de la debida probidad que exige el servicio público, para que en caso de comprobarse se hagan efectivas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan".

PURANOTICIA