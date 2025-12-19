5 años del Plan de Descontaminación: emisión de material particulado se ha reducido hasta 92% en Concón, Quintero y Puchuncaví

Si bien, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví se encuentra en revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente desde inicios de 2025, los resultados a la fecha han mostrado importantes reducción de emisiones a la baja.

Desde la Seremi del Medio Ambiente recalcaron que las principales disminuciones han sido de material particulado con un 92% menos; dióxido de azufre, con un 89% menos; y compuestos orgánicos volátiles (COVS), con un 56% menos.

En los últimos cinco años, el PPDA trabaja diversas medidas para la disminución y el control de las emisiones contaminantes. Entre ellas se encuentra la Gestión de Episodios Críticos, que activa los planes operacionales de las empresas frente a una mala ventilación o mala calidad del aire. Durante los últimos dos años, la Seremi del Medio Ambiente solicitó la actualización de los planes operacionales de las empresas a fin de revisar y hacer más restrictivas las medidas para reducir aún más sus emisiones.

De esta forma, según los reportes sobre monitoreo de calidad del aire, emanados desde informes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) durante el año 2025, el que comprende hasta el año 2024, el PPDA ha mostrado importantes reducciones de los principales contaminantes identificados por el mencionado instrumento ambiental.

PRINCIPALES REDUCCIONES

• Material Particulado (MP): Las emisiones de MP se redujeron un 92% respecto de las emisiones establecidas en el inventario de emisiones del PPDA (año 2018).

• Dióxido de azufre (SO2): Las emisiones de MP se redujeron un 89% respecto de las emisiones establecidas en el inventario de emisiones del PPDA (año 2018).

• Óxidos de nitrógeno (NOx): Las emisiones de NOx se redujeron un 75% respecto de las emisiones establecidas en el inventario de emisiones del PPDA (año 2018).

• Compuestos orgánicos volátiles (COVs): Las emisiones de COVs se redujeron un 56% respecto de las emisiones registradas el año 2019).

Cabe señalar que el año 2023 el Ministerio del Medio Ambiente modificó el artículo 47 que regula los casos en que se puede declarar un Episodio Crítico de Contaminación Atmosférica (GEC), habilitando así la aplicación de medidas inmediatas contenidas en los planes operacionales. La modificación permitió aplicar medidas de gestión de episodios críticos durante todo el año, lo que fortalece la capacidad de respuesta frente a eventos de contaminación y mejora la protección de la salud pública.

En ese sentido, las tres principales fuentes emisoras de estos contaminantes: ENAP Refinerías, AES Andes (con sus cuatro centrales termoeléctricas) y Fundición Codelco Ventanas, disminuyeron sus emisiones durante los primeros tres años del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, fijando nuevos límites de emisión.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, en abril de este año se inauguró la primera Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire, con el objetivo de contar con mayor información y mejor cobertura sobre la calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

También se mantiene vigente el monitoreo en línea en tiempo real, donde las personas pueden informarse sobre el estado de la calidad del aire y las emisiones de las megafuentes reguladas en el plan, accediendo a la página www.airecqp.mma.gob.cl. También es posible conocer pronósticos meteorológicos y emisiones de las principales fuentes emisoras.

Como parte de las medidas del PPDA, durante el 2024 y el 2025, la Seremi del Medio Ambiente ejecutó el Programa de Recambio Voluntario de Calefactores a Leña, financiado por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional, con cerca de 164 recambios de calefactores a leña en viviendas de las tres comunas.

"Seguimos trabando para seguir mejorando la calidad del aire de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, mediante la actualización del plan y la actualización de normas relacionadas con la calidad del aire”, destacó el seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, Álex Galleguillos.

PURANOTICIA