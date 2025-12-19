Informe de Contraloría revela graves irregularidades en incautación y custodia de drogas en cárceles de la región de Valparaíso

Con el objetivo de fiscalizar el proceso de incautación de drogas y/o estupefacientes que se efectuaron en los establecimientos penitenciarios de Gendarmería en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una investigación especial, cuyos resultados están contenidos en el Informe Final Nº423, documento de 71 páginas al que Puranoticia.cl tuvo acceso.

En lo específico, la fiscalización tenía como finalidad verificar que se hayan efectuado las denuncias al Ministerio Público y que se hayan proporcionado todos los antecedentes en casos de hallazgos de sustancias ilícitas; verificar que se hayan aplicado las sanciones correspondientes a los internos y visitas que se encuentran involucrados en hallazgo de sustancias ilícitas; y verificar que las entregas de las sustancias se hayan realizado conforme a las disposiciones que establece la ley N° 20.000.

En lo que atañe exclusivamente a los establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso, la investigación de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado visitó el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, el Centro de Detención Preventiva de Quillota y el Centro de Detención Preventiva de Limache, entre el 29 de abril y el 27 de mayo del año en curso.

De modo de validar el proceso de incautación de drogas, se solicitaron los allanamientos que se habían efectuado entre los meses de diciembre de 2024 y mayo de 2025, resultando 29 actividades revisadas, correspondientes a 61 cadenas de custodias. En la región de Valparaíso hubo 18 allanamientos asociados, con 33 hallazgos.

De igual forma, se realizó una revisión de la documentación de respaldo del 100% de las sustancias que se encontraban almacenadas en los establecimientos penitenciarios al momento de la visita, lo que ascendió a 159 formularios de cadenas de custodia. Las muestras en custodia al momento de la visita de Contraloría da cuenta que en la cárcel de Valparaíso había 6 cadenas de custodia, en San Antonio 124 y en Quillota 5.

En este sentido, las partidas sujetas a examen se determinaron mediante un muestreo estadístico por registro, estableciéndose así una muestra de 88 registros, correspondientes a 142 formularios de cadenas de custodia, lo cual representa un 5% del universo antes indicado. La muestra de hallazgo de sustancias ilícitas con responsable asignado revela que en la cárcel de Los Andes había 7, en la de San Felipe 4, en la de Limache 2, en Quillota 2 y en la de Valparaíso 35 cadenas de custodia.

SAN ANTONIO EN LA MIRA

Dicho esto, entre los principales resultados del estudio de la Contraloría se encuentra la constatación de 57 casos en que las denuncias no se efectuaron dentro del plazo legal de 24 horas y en 13 casos no se entregaron los antecedentes solicitados por el Ministerio Público, impidiendo completar el proceso judicial correspondiente. Además, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio hubo 25 hallazgos denunciados a la Fiscalía, pero sin finalizar el trámite debido a la falta de entrega de la droga al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Tales hechos incumplen lo dispuesto en el numeral 4 de un oficio circular de 2020, por lo que Gendarmería deberá instruir un sumario administrativo y, además, tendrá que garantizar que las denuncias sean oportunas. También tendrán que acreditar el envío al Ministerio Público de todos los antecedentes que respaldan el parte de denuncia de los casos observados, como asimismo que realizó la diligencia en los casos en que luego entregó las sustancias al Servicio de Salud. Todo ello, en un plazo de 60 días.

También se observó que en el CCP de San Antonio, 124 cadenas de custodia con sustancias ilícitas incautadas no fueron entregadas al Servicio de Salud en el plazo legal, evidenciándose casos con más de tres años de almacenamiento.

Posteriormente, se acreditó la entrega de 105 de estas cadenas de custodia, pero en 76 casos existieron diferencias de peso entre lo indicado en la prueba de campo y lo entregado al citado Servicio de Salud, mientras que en siete casos no se presentó el acta de prueba de campo. Finalmente, el estudio da cuenta que 19 cadenas de custodia se encuentran pendientes de entrega a la mencionada entidad de salud.

Por lo anterior, la Contraloría instruyó a Gendarmería que deberá acreditar las 19 cadenas de custodia pendientes y tendrá que aclarar el motivo por el cual, en los 76 casos, se produjeron las diferencias en la entrega de la sustancia ilícita al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, ello dentro del plazo de 60 días hábiles.

Asimismo, se advirtieron tres hallazgos correspondientes a ketamina, cocaína base y cannabis sativa con su respectiva cadena de custodia, que fueron rechazados por el SSVSA por inconsistencias en la documentación, y que no han sido corregidas, lo que impide su reenvío a la entidad sanitaria de Valparaíso y San Antonio. Esto infringe el artículo 1° de la resolución exenta N° 2.632 de Gendarmería, además del artículo 41, de la ley N° 20.000, y los artículos 3°, 5°, 11 y 12 de la ley N° 18.575.

Todos estos puntos serán incorporados en el sumario administrativo que se efectuará en Gendarmería de Chile y, además, la Contraloría anunció que exigirá que, en lo sucesivo, las entregas de las sustancias ilícitas al Servicio de Salud sean íntegras y oportunas.

FALTA DE SANCIONES EN VALPARAÍSO

El órgano de control también detectó a 1.539 internos, involucrados en 1.662 eventos de tenencia o consumo de drogas, no se les aplicaron sanciones disciplinarias. A esta irregularidad se suman otros 131 reclusos del país sancionados con prohibición de visitas, pero que igualmente accedieron a este beneficio en su establecimiento penal.

Respecto a las cifras regionales de internos con más eventos asociados a tenencia de sustancias ilícitas y que no fueron sancionados, el informe muestra que en la cárcel de Valparaíso un recluso registra 11 eventos sin sanción, uno en Quillota con 8, otro en el penal porteño con 7 y otros dos del mismo recinto con 6. De esta manera, el Complejo Penitenciario de Valparaíso es el establecimiento con más internos no sancionados, con 143 reclusos, seguido por Alto Hospicio (142) y Biobío (129).

La Contraloría General de la República también verificó que hay 507 ciudadanos involucrados en hallazgos de drogas y que no fueron sancionados, vulnerando lo dispuesto en los artículos 57, 78 y 81 del decreto del Ministerio de Justicia. De estos, 27 visitas no fueron sancionadas en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Finalmente, se detectó que 397 visitantes ingresaron a cárceles de nuestro país a pesar de tener prohibición para ello. De esta cifra, 63 sanciones no aplicadas corresponden a la cárcel de Valparaíso, mientras que 21 obedecen a la cárcel de Los Andes.

Todo lo anterior se suma a una seguidilla de irregularidades y omisiones que han marcado el funcionamiento de Gendarmería durante el último tiempo, especialmente en materias de control interno, probidad y seguridad penitenciaria. De hecho, sólo esta semana se concretó la detención de 45 funcionarios de la institución por diversos hechos vinculados a corrupción, lo que ha vuelto a poner en entredicho los mecanismos de fiscalización y supervisión al interior del sistema carcelario de nuestro país.

