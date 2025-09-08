Obras de emergencia que originaron grandes atochamientos en la bajada Santos Ossa de Valparaíso concluyeron antes de lo previsto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó el fin de las obras de emergencia que se realizaron en la bajada Santos Ossa, casi al final de la ruta 68, en dirección a Valparaíso.

Los trabajos se originaron en el talud ubicado a un costado de la arteria hacia la Av. Argentina y consistió en el retiro de material desprendido producto de las lluvias.

De igual forma, desde la concesionaria informaron que también se llevó a cabo la mantención y reparación de las mallas existentes en el sector del kilómetro 108,5.

El seremi Dennys Mendoza valoró la celeridad de las obras porque ”permiten abrir las dos pistas de bajada a Valparaíso antes de lo programado".

Cabe hacer presente que inicialmente la cartera del MOP había informado que estos trabajos de emergencia concluirían el jueves 11 de septiembre.

Esto –según el Seremi– "genera alivio para las personas que a diario transitan por este sector y que debieron tomar vías alternativas o enfrentar mayor congestión".

El talud cuenta con elementos de protección, con mallas y tensores que deben ser revisados y mantenidos periódicamente, sobre todo tras eventos de lluvias.

Además, se tomó la determinación de mantener la barreras para protección.

PURANOTICIA