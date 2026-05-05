Nuevos recorridos, horarios ¿y buses?: Sol del Pacífico y La Porteña anuncian cambios en conexiones interprovinciales de Valparaíso

Un nuevo escenario en el transporte interurbano de la región de Valparaíso comienza a tomar forma, luego que las empresas Sol del Pacífico y La Porteña anunciaran próximas modificaciones en sus servicios, con nuevos recorridos y ajustes de horarios que apuntan a mejorar la conectividad entre el interior y la zona costera.

En el caso de Sol del Pacífico, la firma adelantó que implementará nuevos recorridos que conectarán Viña del Mar y Valparaíso con comunas del interior como La Calera, La Ligua, Cabildo y Chincolco, utilizando como eje la vía del Troncal Sur.

A través de sus redes sociales, la empresa de transporte regional dio a conocer que estos cambios se concretarán “próximamente, por una mejor conectividad y mejorando el servicio para ustedes que nos prefieren dia a dia”.

Entre las principales novedades, destaca la eventual incorporación de buses en reemplazo de micros para cubrir estos trayectos, lo que podría significar mejoras en comodidad y tiempos de viaje para los pasajeros que prefieren a esta línea.

Por su parte, la empresa La Porteña también anunció algunos ajustes en su operación, sumando nuevos horarios en los recorridos que conectan La Calera, Quillota, Viña del Mar y Valparaíso, igualmente a través de la autopista Troncal Sur.

“Próximamente, nuevos recorridos de buses La Porteña. Servicios por vía Catapilco y Calera - Quillota por Troncal Sur. Más conexión, puntualidad y más comodidad para nuestros pasajeros”, indicaron desde esta firma.

Las novedades han generado diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales, donde destacan tanto expectativas como comparaciones con dinámicas del pasado. “Van a empezar con las cólleras nuevamente a la antigua”, comentó un usuario, mientras que otro valoró la posible competencia entre ambas compañías, diciendo que "les deseo que les vaya súper, que sea una competencia limpia y en beneficio de los usuarios de Sol del Pacífico y La Porteña”.

También hubo quienes destacaron el potencial impacto positivo en los tiempos de traslado, afirmando un usuario que “es bueno porque es menor tiempo de viaje”, mientras que otro complementó que "espero que pasen más seguido y todo resulte bien, tanto para la empresa como para los pasajeros”.

Aunque por ahora no se han detallado fechas específicas de implementación, los anuncios apuntan a un reordenamiento del transporte en estos corredores, en un contexto donde la conectividad entre el interior de la región de Valparaíso y el borde costero sigue siendo una de las principales demandas de los usuarios.

PURANOTICIA