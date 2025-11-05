Nuevos antecedentes de brutal ataque armado en Quillota: víctimas baleadas sufrieron violento accidente camino al hospital

Nuevos antecedentes se conocieron en torno a un brutal ataque armado registrado en la comuna de Quillota, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra los cuatro ocupantes de un automóvil.

Producto de aquello, dos colombianos, un venezolano y un chileno (el único con antecedentes policiales) resultaron lesionados, dos de ellos en condición de extrema gravedad, según indicaron desde el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

En ese sentido, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidos de la PDI Valparaíso, aportó nuevos antecedentes del caso, indicando que "el contexto de este homicidio frustrado ocurre cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo, siendo interceptados por una motocicleta con dos sujetos desconocidos, uno de los cuales extrae un arma de fuego y efectúa diversos disparos contra las víctimas".

Asimismo, sostuvo que las víctimas huyeron en dirección hacia el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, no obstante, "en su trayecto colisionan a otra motocicleta ajena a los hechos y posteriormente son ingresados a dicho centro asistencial".

En cuanto a los lesionados, se informó que los dos de nacionalidad colombiana tienen 19 y 25 años, sin antecedentes policiales; el venezolano tiene 30 años, sin antecentes policiales; mientras que el ciudadano chileno tiene 27 años, con antecedentes.

"Los detectives, tanto en el hospital como en el sitio del suceso, se encuentran recabando evidencia y el relato de testigos, además del análisis de las cámaras de seguridad, con la finalidad de establecer el móvil, la dinámica y la identidad de los autores del hecho, antecedentes que serán entregados al Ministerio Público", cerró.

