Nuevo tren SFE12 permitirá aumentar la frecuencia y reducir los tiempos de espera en el Metro de Valparaíso

En la Estación Puerto se inició el viaje inaugural del tren SFE12, el primero de cinco que ingresarán a la flota de EFE Valparaíso para aumentar la capacidad de transporte del servicio Limache-Puerto.

Este primer viaje oficial fue encabezado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien llegó hasta la Ciudad Puerto para supervisar la operación del moderno automotor de tres coches que permitirá transportar 660 personas por viaje y que, desde hoy, estará circulando con pasajeros.

Respecto a tener más trenes, el ministro De Grange señaló que "en primer lugar, se traduce en un aumento de frecuencia, menos tiempos de espera para las personas en las estaciones, más espacio al interior de los trenes, trenes nuevos de última generación con más tecnología, viajes más cómodos, viajes más seguros. Estos son proyectos de última generación tecnológica, las capacidades instaladas dentro de la empresa son extraordinarias y nos permiten seguir avanzando en esto, que son proyectos de Estado. Los proyectos de trenes, los proyectos de metro, son proyectos de Estado que trascienden gobiernos".

La incorporación de este tren se da justamente en un contexto de aumento de pasajeros, con cifras récord para EFE Valparaíso, siendo marzo 2026 el mes de mayor afluencia en toda su historia, con 2.353.082 viajes. Así, la llegada de nuevo material rodante, sin duda, es una gran noticia para los habitantes de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y, también, de Quillota que está conectada mediante buses de acercamiento.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que "nos encontramos en esta importante ceremonia, donde damos la inauguración a cinco nuevos carros - vamos a comenzar con el primero-, que representa una importante inversión que hace el Estado de Chile para potenciar el transporte ferroviario”.

Los nuevos trenes llegaron desde China en septiembre del año pasado y, desde ese momento, han sido sometidos a una serie de exigentes pruebas dinámicas y estáticas, tanto en la región Metropolitana como en Valparaíso. De forma simultánea se ha llevado a cabo un intenso programa de formación al personal operacional, que suman un nuevo modelo de tren bajo su conducción y gestión.

Uno de los aspectos relevantes de este proceso de integración de los nuevos trenes es la instalación del sistema de seguridad y señalización semi-automatizado que utiliza la actual flota de 35 trenes EFE Valparaíso, denominado ATP (Automatic Train Protection). El tren SFE12 es el primero de los cinco en completar esta implementación e ingresar al servicio. En los próximos meses y, a medida que avance la instalación en las otras unidades, se irán sumando a la operación, de tal manera que en septiembre los cinco nuevos trenes estarán operativos, logrando un aumento del 20% en la oferta de transporte en horarios punta.

El gerente general de EFE, José Solorza, explicó que “hay uso intensivo del tren en las diferentes regiones del país, con cifras récord en cada una de nuestras operaciones. En el caso de la región de Valparaíso, durante los últimos años los flujos han crecido consistentemente, lo que nos llevó a desarrollar proyectos destinados a ampliar la oferta de transporte. El año pasado inauguramos Valencia y ahora estamos poniendo en servicio nuevos trenes, de muy alto estándar, que van a mejorar nuestra operación, sobre todo en las horas puntas. Hoy comienza a operar el primero de 5 trenes y cuando estén todos en régimen, aumentaremos la capacidad del corredor Limache Puerto en un 20% en hora punta".

Durante el viaje inaugural, las autoridades presentes pudieron conocer en detalle las características del nuevo material rodante, entre las que destaca el sistema de información a pasajeros y las cámaras a bordo. El tren tiene 77 metros y puede alcanzar hasta 140 kilómetros por hora. Los coches tienen dos puertas por lado, pisaderas retráctiles, ventanas de termopanel que mejoran la eficiencia térmica, además de contar con aire acondicionado.

Cabe hacer presente que este nuevo modelo que se incorpora a la flota será denominado como Tren 3C, de tal manera que los usuarios puedan reconocerlo y, así, facilitar su ubicación en el andén considerando que tiene tres coches.

PURANOTICIA