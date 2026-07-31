Nuevo sistema frontal ingresará este sábado a la región de Valparaíso: lluvias se concentrarán en la madrugada del domingo

Tras el intenso sistema frontal que afectó este viernes a la región de Valparaíso, las condiciones meteorológicas darán una breve tregua antes del ingreso de un nuevo frente durante el fin de semana, el cual tendrá menor intensidad y concentrará sus principales efectos en el sur del país y la cordillera.

El evento registrado este viernes dejó precipitaciones cercanas a los 30 milímetros en los valles interiores y ráfagas de viento que superaron los 80 km/h en sectores costeros como Punta Panul, generando diversas afectaciones en la región.

Según explicó Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored Chile, la jornada del sábado comenzará con condiciones estables, aunque el panorama cambiará gradualmente hacia la tarde con la aproximación del nuevo sistema frontal.

"Entra el segundo sistema frontal, se acerca ya desde el día sábado. Vamos a tener en la mañana incluso hasta momentos de sol, va a estar bien tranquilo, pero hacia la tarde-noche (...) podríamos tener algunas gotas como antesala", detalló la especialista.

MADRUGADA DEL DOMINGO

De acuerdo con la meteoróloga, el núcleo del sistema frontal comenzará a manifestarse durante las primeras horas del domingo. A diferencia del fenómeno que afectó este viernes, presentará menor intensidad en cuanto a precipitaciones y viento en el litoral central, desplazando sus mayores efectos hacia la región de O'Higgins, la precordillera y la cordillera, donde se esperan nevadas.

"Lo más importante del sistema frontal debiese comenzar a llegar en la madrugada del domingo. Ahora bien, lo más intenso debiese llegar hasta la región de O'Higgins y lo que vamos a tener más importante, yo creo, van a ser nevadas en la cordillera y posiblemente un poco más de precipitaciones hacia la precordillera", indicó Henríquez.

En la región de Valparaíso, las precipitaciones estarán concentradas principalmente durante las primeras horas del domingo y comenzarán a disminuir a media mañana, permaneciendo solo algunos remanentes en sectores cordilleranos.

"Hacia la costa va a ser algo bastante inestable, vamos a tener chubascos, en momentos más tranquilidad (...) Yo creo que ya 8 o 9 de la mañana, máximo 10, la costa y los valles ya no debiesen tener precipitaciones y quedar solamente rezagadas hacia la cordillera", precisó.

MANTENER LA PRECAUCIÓN

Aunque podrían persistir algunas condiciones de inestabilidad durante la noche del domingo, Henríquez explicó que el sistema frontal perdió fuerza respecto de las proyecciones iniciales, tanto en intensidad del viento como en la cantidad de agua esperada.

Pese a ello, la especialista advirtió que los suelos continúan saturados tras las lluvias registradas durante julio, por lo que llamó a mantener las medidas de precaución ante posibles complicaciones.

"Efectivamente el domingo bajó en intensidad, en viento, en cantidad de agua y concentrándose principalmente en la madrugada y comienzo de la mañana (...) Todavía no se secan bien los suelos, todavía no podemos absorber toda esta cantidad de agua", concluyó.

PURANOTICIA