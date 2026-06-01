Nuevo sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Un nuevo sismo de menor intensidad se percibió a las 21:25 horas de este lunes 1, en la región de Valparaíso.

Según información del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,4 y se registró a 30 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.76, longitud de -71.84 y una profundidad de 26 kilómetros.

Cabe recordar que a las 16:20 horas de este lunes, un sismo de menor intensidad también se registró en Quintero, pero a 21 kilómetros al oeste de la comuna.

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