Municipio de Quintero inicia plan de conservación de calzadas por $90 millones: incluye mejoras viales y 20 reductores de velocidad

Durante mayo, la Municipalidad de Quintero dio inicio al proyecto de Conservación de Calzadas, una iniciativa financiada con recursos municipales que contempla una inversión de 90 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El proyecto considera el mejoramiento de calzadas en diversos puntos de la comuna, además de la instalación de reductores de velocidad en Quintero y Loncura, con el objetivo de optimizar las condiciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial.

Actualmente, los trabajos se encuentran en ejecución en calle Vicuña Mackenna, y durante esta semana se sumarán a la intervención la calle Luis Orione, en el tramo comprendido entre Arturo Prat y las cercanías de la intersección con Miguel Grau.

El alcalde Rolando Silva comentó que "este es un trabajo que se está haciendo con fondos municipales. Junto con el Concejo Municipal se aprobaron estos recursos, que alcanzan los 90 millones de pesos”.

Por su parte, Luis Chamorro, asesor técnico de la Dirección de Obras Municipales, explicó que "la segunda etapa se encuentra en calle Vicuña Mackenna y la tercera etapa se desarrollará en calle Condell. Esperamos llevar a cabo este proyecto sin mayores inconvenientes”.

Asimismo, detalló que "posteriormente vamos a salir a trabajar a Quintero Rural y en distintos sectores de Loncura, donde el municipio puede realizar inversión en calles de uso público. Además, este proyecto contempla la instalación de alrededor de 20 reductores de velocidad que serán distribuidos tanto en la comuna como en Loncura y sectores aledaños”, explicó.

Con este proyecto, la Municipalidad de Quintero continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura urbana y rural, a partir del compromiso con el desarrollo de obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos, favorezcan una movilidad más segura y contribuyan al crecimiento ordenado de la comuna.

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