Nuevo Seremi de Seguridad de Valparaíso en jaque: la sanción que evidenciaría una mala relación entre Hernán Silva y Carabineros

El recientemente nombrado seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva Llagostera, acumuló 40 años de trayectoria en Carabineros de Chile, donde se desempeñó en distintos cargos hasta finalizar su carrera en el Gabinete de la Zona de la institución en Valparaíso, aunque con un profundo sinsabor.

Esto, porque el coronel (r) de la policía uniformada habría recibido durante los primeros días de noviembre de 2025 una sanción disciplinaria consistente en una "censura", que –según establece el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile– constituye una transgresión al régimen disciplinario de la institución.

De acuerdo a antecedentes recabados por Puranoticia.cl, los hechos dirían relación con un incumplimiento del control horario y una respuesta considerada irrespetuosa hacia un cargo de jefatura, lo que daría cuenta de una compleja relación con superiores jerárquicos en la etapa final de su carrera como uniformado.

En lo específico, Hernán Silva Llagostera no habría firmado el libro de asistencia en las jornadas de la tarde de los días 3 y 4 de julio de 2025, situación que fue interpretada como una posible inasistencia laboral. El hecho no era aislado, ya que existían observaciones previas respecto del mismo problema en el control horario.

A partir de estos antecedentes se habría dado inicio a una investigación interna, con declaraciones de testigos y revisión de cámaras, concluyendo que no existía evidencia de ingreso ni salida del oficial (r) por el acceso principal en los días observados.

Además –y considerado uno de los aspectos más graves– se le atribuyó una respuesta irrespetuosa a un superior jerárquico que le solicitó explicaciones, lo que fue calificado como una falta de respeto frente a personal de menor rango y antigüedad. Este elemento es el que hoy pone en tela de juicio a la autoridad que deberá actuar como nexo entre el Gobierno y Carabineros en la región de Valparaíso.

Fuentes también señalaron a Puranoticia.cl que el recién designado Seremi de Seguridad Pública presentó un recurso jerárquico para revertir la sanción, el cual fue rechazado el pasado 12 de marzo. La institución determinó mantener la medida disciplinaria, considerando que sus descargos aportaban antecedentes de hecho y no de derecho, además de no presentar prueba testimonial ni solicitar diligencias adicionales.

Asimismo, se habría desestimado su explicación respecto a la imposibilidad de firmar el libro de asistencia por encontrarse cerrada la oficina a las 18:00 horas, estableciéndose que en el lugar existía personal de servicio hasta las 20:00 horas.

De esta manera, la Jefatura de Zona habría resuelto no dar lugar al recurso interpuesto por Hernán Silva Llagostera, mantener la sanción de “censura” y confirmar que incurrió en una transgresión al régimen disciplinario por incumplimiento de deberes funcionarios y falta de respeto a la jerarquía. Además, se habría ratificado el descuento asociado a la ausencia laboral registrada en las jornadas investigadas.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl realizó las consultas respectivas al equipo de comunicaciones de la Zona de Carabineros de Valparaíso, quienes sólo indicaron que se trata de un ex CPR y Coronel en retiro, por lo que ya no forma parte de la Institución. Asimismo, se solicitó la información oficial por la vía de Transparencia, la que hasta el cierre de este artículo periodístico todavía no era respondida.

PURANOTICIA