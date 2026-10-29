Nuevo remezón administrativo sacude a la Municipalidad de Quilpué: renuncia Alexis Tadres, jefe de gabinete de la alcaldesa Corti

La crisis que enfrenta la Municipalidad de Quilpué por el futuro laboral de 406 trabajadores a honorarios sumó un nuevo capítulo, en medio de las tensiones entre la administración de la alcaldesa Carolina Corti y los concejales que han rechazado las modificaciones presupuestarias destinadas a financiar sus remuneraciones. La controversia mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de los funcionarios y ha abierto un debate sobre las decisiones administrativas y presupuestarias del municipio.

El conflicto se agudizó luego de que el Concejo Municipal rechazara por segunda vez una modificación presupuestaria que buscaba disponer de cerca de $491 millones para cubrir los pagos del personal a honorarios. Frente a este escenario, surgió una propuesta alternativa de aproximadamente $330 millones, aunque desde la representación de los trabajadores se advirtió que esa cifra no permitiría mantener los 406 puestos. En paralelo, las críticas de algunos concejales también apuntaron a integrantes del entorno de confianza de la alcaldesa.

En medio de este escenario, Alexis Tadres Rivera presentó su renuncia al cargo de jefe de gabinete de Carolina Corti, decisión que comunicó a través de una declaración dirigida a la comunidad funcionaria municipal. En el mensaje, el ahora exjefe de gabinete sostuvo que su salida responde a los cuestionamientos que ha recibido por parte de algunos concejales y al complejo momento que atraviesa el municipio.

"Frente a los cuestionamientos que algunos concejales han dirigido hacia mí y considerando el escenario que hoy enfrenta el municipio, he decidido dar un paso al costado, con la convicción que ninguna diferencia política debe terminar perjudicando a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la municipalidad", expresó el ahora exbrazo derecho de la jefa comunal quilpueína.

Tadres manifestó que "espero que esta decisión contribuya a destrabar la discusión presupuestaria y permita que el Concejo Municipal avance para asegurar el pago de las remuneraciones de los trabajadores municipales. Ellos no pueden convertirse en rehenes de las diferencias políticas ni pagar las consecuencias de una discusión que debe resolverse con responsabilidad".

En su despedida, el exjefe de gabinete también agradeció a la alcaldesa Carolina Corti, de quien expresó que "nos une una larga historia dedicada al servicio público, al trabajo en terreno, a estar donde los vecinos nos llaman, a servir sin mirar colores políticos sino corazones que necesitan ayuda o simplemente ser escuchados".

Asimismo, agradeció a los funcionarios municipales, a las asociaciones de trabajadores y a sus dirigentes por el apoyo y la confianza recibidos durante su permanencia en el cargo, asegurándoles que "me llevo conmigo el cariño, las conversaciones, el trabajo compartido y la certeza de que detrás de cada cargo hay personas que merecen respeto, reconocimiento y dignidad".

Tadres cerró su mensaje señalando que se marcha con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso y de haber puesto por delante a los vecinos de Quilpué, sentenciando que "hoy doy un paso al costado, pero no renuncio a mis convicciones ni al orgullo que siento de ser quilpueíno".

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