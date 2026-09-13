Nuevo portonazo en Viña del Mar: arrebatan vehículo a conductora en la salida de su vivienda en Gómez Carreño

Un nuevo hecho delictual se registró durante la mañana de este domingo en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, luego de que una conductora fuera víctima del robo de su vehículo con el método del portonazo.

Los hechos ocurrieron específicamente en el sector de Gómez Carreño, la parte alta dela Ciudad Jardín, cuando la mujer se encontraba cerrando el portón de su vivienda, a eso de las 6:50 horas de acuerdo a lo informado por BioBioChile.

En ese momento, la víctima fue abordada por un sujeto desconocido, quien se subió al automóvil, un Kia Morning gris del año 2026, dándose a la fuga. De acuerdo al relato de la mujer, la situación se habría generado en una instancia en la que dejó de forma momentánea el vehículo encendido con sus respectivas llaves.

De acuerdo a lo informado por el capitán Javier Carvajal, subcomisario de Gómez Carreño, se realizaron todas las diligencias correspondientes, como el encargo a nivel nacional del automóvil y la revisión de las cámaras de seguridad.

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