Nuevo Polideportivo de Limache alcanza 98% de ejecución: beneficiará a 2 mil personas

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, y los consejeros regionales de la provincia de Marga Marga, realizaron una visita inspectiva a las obras de mejoramiento del Polideportivo de Limache, proyecto financiado por el Gobierno Regional (Gore) por una inversión de $3.583 millones, que constituye una de las iniciativas deportivas más relevantes impulsados por el organismo durante el periodo 2021-2026.

Este proyecto permitirá beneficiar a 1.945 personas y fortalecer la práctica deportiva, ampliar la oferta de espacios comunitarios, y consolidar un equipamiento de alto estándar para el desarrollo de actividades recreativas, formativas y competitivas en la comuna.

Tras la visita, el gobernador Mundaca, señaló que "aquí hay una obra gigantesca, son más de 3.583 millones de pesos los que hemos destinado, le falta menos del 1% para poder inaugurar. Estoy muy contento de poder ver las obras, una obra sólida, de máxima tecnología. Darle las gracias también a los consejeros regionales que hacen posible esto también; sin duda, el trabajo colaborativo es fundamental. Aquí van a haber cientos de niños practicando diversas disciplinas, pero finalmente es un espacio recuperado para la comunidad. Como hemos dicho siempre: cuando se apuesta por el deporte y la cultura como piedras angulares del buen desarrollo no nos equivocamos”.

Por su parte, el alcalde Luciano Valenzuela comentó “este polideportivo viene a cambiar la actividad física acá en la comuna. Este es un proyecto de larga data y súper importante de reconocer cómo las buenas obras terminan convirtiéndose en cambios transversales para la comunidad. Quiero valorar positivamente la disposición tanto del Consejo Regional, ya que nos hemos juntado con ellos y saben la importancia de este proyecto y agradezco a los cuatro consejeros de Marga Marga, pero también del Gobernador, porque obviamente estos proyectos de gran envergadura siempre tienen complicaciones y ahí es donde la gestión técnico-política tienen que trabajar de la mano y agradezco al gobernador Mundaca”.

Las obras contemplan la construcción de 1.569,6 m² de infraestructura deportiva, incluyendo multicancha con estándar competitivo, graderías, sala multiuso, camarines, baños públicos y áreas de apoyo.

Flavio Gaona, deportista de la disciplina de Voleibol, comentó que “las instalaciones están muy buenas, la cancha espectacular, muy bueno el material. Espero que entre la gente, porque están muy buenas las instalaciones, que vean que es un buen centro deportivo en Limache”.

Cabe señalar que entre el periodo 2021 y 2026, el Gobierno Regional de Valparaíso ha priorizado para la comuna de Limache una cartera de inversión por 13.784 millones de pesos, donde las áreas de deporte, transporte y movilidad, salud y seguridad concentran el 87,6% de la inversión regional priorizada.

“Desde el año 2021 a la fecha, el Gore ha destinado más de 13 mil millones de pesos en inversión pública en la comuna de Limache. Con su alcalde hemos trabajado muy colaborativamente. Estamos ad portas de adjudicar la licitación de la Avenida República que es una de las avenidas estructurante de la comuna. Hace unos días, en la primera y gran bajada de cartera aprobamos la posta rural en Lliu-Lliu, que es muy emblemática también para nosotros (…) esta obra prácticamente construida confirma la importancia que tiene el buen uso de los recursos públicos”, indicó el gobernador Mundaca.

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